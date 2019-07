Il miglior chef d’aeroporto del mondo è italiano e lavora a Linate

Mauro Colagreco - ecco chi è il miglior chef del mondo per il 50 Best Restaurant 2019 : Prima o poi l’argentino Mauro Colagreco e il Mirazur di Mentone dovevano arrivare primi. Detto, anzi cucinato, fatto. miglior chef al mondo per il 50 Best Restaurant 2019. È un cuoco stellato dai forti contrasti, Colagreco. Un ragazzo, perché a 43 anni in un settore in cui si sta dietro i fornelli anche a 70 sei quasi un pivello, che compone e ricompone una cosmologia culinaria non ossessionata da tradizioni nel suo spazio vetrato vista mare ...

The World’s 50 Best : il Mirazur dello chef Mauro Colagreco è il ristorante migliore del mondo 2019 : 50 Best 2019: i migliori ristoranti50 Best 2019: i migliori ristoranti50 Best 2019: i migliori ristorantiMauro ColagrecoGaggan AnandVirgilio MartinezRenè RedzepiLa lista dal 51 al 120: 3 nuovi italianiUn boato ha scosso le mura del Marina Bay Sands di Singapore durante la serata per la proclamazione della lista di ristoranti più influente del mondo: The World’s 50 Best Restaurants. A salire sul palco, finalmente come vincitore, Mauro Colagreco ...

50 Best : il Mirazur dello chef Mauro Colagreco è il ristorante migliore del mondo 2019 : Mauro ColagrecoGaggan AnandVirgilio MartinezRenè RedzepiLa lista dal 51 al 120: 3 nuovi italianiUn boato ha scosso le mura del Marina Bay Sands di Singapore durante la serata per la proclamazione della lista di ristoranti più influente del mondo: The World’s 50 Best Restaurants. A salire sul palco finalmente come vincitore, Mauro Colagreco del ristorante Mirazur a Mentone, esattamente sul confine con l’Italia. Secondo posto al Noma 2.O. Terzo ...

