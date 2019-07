Il digitale cambia il mondo del pharma

Nuovo digitale terrestre dal 2020 - cosa cambia e quali televisori sono compatibili : Entro il 2022, il panorama dei televisori italiani è destinato a essere nuovamente rivoluzionato dal Nuovo digitale terrestre , proprio come avvenne nel 2012 con lo switch off dall'analogico. Dopo l'annuncio del governo all'interno della legge di stabilità 2017, cominciano a delinearsi i contorni del passaggio al Nuovo digitale terrestre , il Dvb-T2, con il calendario delle regioni che verranno coperte, gli incentiviper ...

10 tipi di storie che puoi raccontare per innescare il cambiamento digitale in azienda : lampadina (Getty Images) Secondo l’ultimo report dell’osservatorio di Assochange nel 2019 sarà soprattutto la trasformazione digitale a imporre soluzioni di change management e la stessa digitalizzazione rappresenterà uno strumento di gestione del cambiamento. Se in passato gli interventi di trasformazione riguardavano principalmente i processi di lavoro, la creazione di nuovi prodotti e la cultura aziendale, oggi, ma soprattutto in futuro, ...