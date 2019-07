Il declino demografico dell' Italia è totale

Istat - record negativo delle nascite : Italia in declino demografico - -4% di nuovi nati rispetto al 2017 : Secondo il rapporto annuale dell'Istat dal 2015, per la prima volta in 90 anni, l'Italia è in una fase di declino demografico: rispetto al 2014 la perdita di Italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila). Ma il calo demografico rallentato dalla crescita dei cittadini stranieri.Continua a leggere

Italia in declino demografico. In 4 anni scomparsa una città come Palermo : L’Italia è in declino demografico e il calo è interamente attribuibile alla popolazione Italiana, che scende al 31 dicembre 2018 a 55 milioni 104 mila, 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Rispetto al 2014, la perdita di Italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila). È quanto emerge dal Report dell’Istat sul bilancio demografico diffuso oggi.La ...

Istat : Italia è in declino demografico : 10.55 Dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima in 90 anni una fase di declino demografico. Lo rivela l'Istat, secondo cui è attribuibile esclusivamente al calo degli Italiani:-235mila persone nel 2018. Rispetto al 2014,la perdita di residenti è pari alla scomparsa di una città come Palermo (-667mila persone). La perdita è compensata dall'aumento degli stranieri: +2,2% nel 2018 (sono l'8,7% dei residenti). ...