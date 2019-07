Il cielo si è oscurato sul Sud America | lo spettacolo dell’eclissi solare totale FOTO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Milioni di persone sono rimaste a bocca aperta quando la luna ha bloccato la vista del sole in Cile e Argentina, dando origine ad una spettacolare eclissiche ha catturato l’attenzione del mondo. L’eclissi è stata visibile solo sul Pacifico meridionale e sul Sud, ma le persone di tutto il mondo hanno potuto seguirla attraverso varie dirette streaming, tra le quali anche quella della NASA. “Ho viaggiato dal Regno Unito e questa è stata la mia prima eclissi. È stata la cosa multisensoriale più incredibile che io abbia mai visto. Non sono sicura che vederla più di una volta sia così bello come la prima”, ha raccontato ad AccuWeather Carol Wright, che ha osservato l’evento da un osservatorio di La Silla, in Cile. L’ombra della luna ha iniziato ad attraversare il Pacifico meridionale intorno alle 14EDT di ieri ed è stata chiaramente visibile dalle immagini satellitari. ...

