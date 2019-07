Il cancro… la dolorosa confessione di Cristiano Malgioglio (Di mercoledì 3 luglio 2019) Confessioni a sorpresa, piccole confidenze, ricordi ed emozioni sussurrate. Paola Perego ha trovato la sua nuova dimensione in Non disturbare, il format di Rai 1 prodotto da Stand by me in cui in una camera di hotel incontra dodici personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura, per un’intervista intima e inedita. Gli ospiti della prima puntata sono stati Elena Santarelli e Cristiano Malgioglio, poi ci saranno tra gli altri Giancarlo Magalli, Sabrina Salerno e Rita Dalla Chiesa.



Momenti di grande commozione per Cristiano Malgioglio. Il paroliere, ha aperto i cassetti più dolorosi dea suoi ricordi confessando di aver sofferto anche di depressione. “Ho avuto due anni di angosce terribili e ho avuto una forte depressione. La prima volta con la scomparsa di mia madre, perché mia madre è stata una donna troppo importante nella mia vita, era il pilastro della mia vita”, racconta Malgioglio che poi parla dell’ultimo dolore che ha dovuto affrontare non trattenendo la commozione.



"Ho perso mia sorella due anni fa, proprio nel giorno del mio compleanno. E' stato un momento terribile". Inevitabile, poi, il discorso sul melanoma che ha scoperto di avere qualche anno fa: "Un giorno mentre facevo la doccia a un certo punto mi tocco la gamba e c'è un neo. Mi faccio controllare da un dermatologo. L'abbiamo preso in tempo, un melanoma! Se l'avessi tenuto forse non sarei con te qui a parlare!", conclude...

Malgioglio ha raccontato anche quando scoprì di avere un melanoma prima di partire per un viaggio in Brasile: “Un giorno mentre facevo la doccia a un certo punto mi tocco la gamba e c’è un neo. Mi faccio controllare da un dermatologo…”. Malgioglio racconta che il Il dottore gli dice che non può partire e poi afferma: “L’abbiamo preso in tempo, un melanoma! Se l’avesi tenuto forse non sarei con te qui a parlare!”. L’intervistatrice, a questo punto, gli chiede se ha paura della morte. Lui afferma di non avere assolutamente paura “ormai” e poi: “Voglio essere felice”.



A fine puntata il cantautore ha regalato una vestaglia a Paola Perego ed è stato mandato in onda il messaggio che Malgioglio ha inviato alla conduttrice: “Grazie, mi è piaciuto tantissimo il momento di confidenza che ho avuto con te. Il quel momento avrei potuto ricamare, tu magari avresti fatto l’uncinetto, come due comari. Sei stata meravigliosa! Beh, se fossi etero, amore, avrei voluto una donna come te!“.