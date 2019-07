Icardi potrebbe cercare di liberarsi a costo zero per andare alla Juventus

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Nelle prossime settimane non è da escludere che il mercato si muova soprattutto intorno agli attaccanti. Infatti sono molti bomber in cerca di sistemazione e anche laessere coinvolta in questo valzer delle punte. Infatti i bianconeri devono risolvere la situazione legata a Gonzalo Higuain. La Juve vorrebbe cederlo ma il Pipita sembrerebbe non volere altri club italiani. Un altro numero 9 in cerca di una sistemazione sarebbe Mauro. L'argentino, secondo Repubblica, avrebbe espresso il desiderio di restare all'Inter. Non è da escludere che le parti arrivino a uno scontro frontale: infatti senon dovesse trovare spazioaddirittura promuovere azioni legali per potersi liberare a. Tanti bomber da sistemare Le prossime settimanero essere molto calde soprattutto per alcuni attaccanti della Serie A. Uno di questi è Gonzalo Higuain. Il ...

simondritt : Icardi avrebbe senso in ottica futuro...il prossimo anno potrebbe essere l’ultimo per Ronaldo - Montella91 : @SpudFNVPN Si capisce 'per colpa di Paulo' e 'va al Chelsea'... In mezzo potrebbe essere Icardi???? - Maui_74 : @ReteSport Potrebbe essere una buona notizia trattenere Dzeko soprattutto se l’alternativa si chiama Higuain... in… -