Huawei e Android | tutte le fake news da smentire dopo il passo indietro di Trump

Utilizzo Android su smartphone Huawei : situazione tutt’altro che risolta? : Nel fine settimana in questo articolo vi avevamo parlato della possibilità concreta che le aziende americane potessero regolarmente riprendere a vendere i propri prodotti a Huawei, almeno per i bene che non costituiscano un pericolo per la sicurezza nazionale. Trump ne aveva parlato nel concreto, prospettando anche una potenziale soluzione della vicenda nel corso dell'incontro che da lì e poco avrebbe avuto con il presidente della Cina, Xi ...

Nonostante il Presidente Trump abbia di fatto allentato la presa su Huawei, il colosso cinese resta in attesa di chiarimenti legati all'utilizzo di Android.

Un’occhiata ad Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor - foto screen menù e grafica : Curiosi di vedere che aspetto avreanno Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor? L'interesse nei confronti del prossimo major update può essere già in qualche modo soddisfatto oggi 2 luglio con un'anteprima della prossima esperienza software. Una build di un rilascio relativo proprio alla prossima versione del sistema operativo e dell'interfaccia del produttore cinese ci consente già di dare appunto un'occhiata a quello che vedremo ...

Android Q e EMUI 10 su sempre più smartphone Huawei - nuova lista italiana al 29 giugno : EMUI 10 e Android Q su smartphone Huawei arriverà in grande stile. In effetti si allunga la lista di dispositivi che riceveranno appunto il prossimo major update e la notizia riguarda direttamente gli utenti italiani. Sul sito del produttore ed in particolare quello della divisione nostrana dell'azienda in effetti, il numero di device compatibili con il prossimo passaggio è in effetti aumentato. Meno di 10 giorni fa, sulle pagine di OM, è ...

In linea con quanto annunciato nei giorni scorsi, sta procedendo il rollout di EMUI 9.1 sui dispositivi Huawei. La nuova interfaccia, attesa dagli utenti perché porta l'atteso aggiornamento a Android 9 Pie, è disponibile per Huawei P20 Lite e Huawei P Smart. Dopo la segnalazione dei giorni scorsi, relativa alla versione svincolata dagli operatori, tocca […]

Recensione Huawei P30 - perché è il miglior top di gamma Android da comprare nell’estate 2019 : Pronti al prossimo acquisto hi-tech? Ogni dettaglio di questa Recensione Huawei P30 sarà utile ad indirizzare la scelta di acquisto dei nostri lettori, soprattutto di chi si chiede se valga la pena acquistare questo top di gamma. Stiamo parlando di un' ammiraglia si, ma pur sempre nella sua versione più limitata rispetto a quella Pro. Sarà mio compito dunque dimostrare come, rispetto a quest'ultima e in fin dei conti, non ci sia alcun ...

Secondo Ren Zhengfei, fondatore e CEO di Huawei, l'abbandono di Android in favore di Hongmeng OS farebbe perdere 800 milioni di utenti a Google.

A un paio di giorni di distanza dal cugino Huawei P20 Lite, tocca a Huawei Mate 20 Lite ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie con personalizzazione proprietaria EMUI 9.1 in Italia.

Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9

Scopriamo il funzionamento di Ark Compiler, la nuova utility per sviluppatori di Huawei che promette di migliorare le prestazioni delle applicazioni per Android.

Buone notizie per i possessori di Huawei P20 Lite in Italia: lo smartphone si sta aggiornando in queste ore alla nuova EMUI 9.1 con base Android 9 Pie.

Con Android il Huawei Mate X : in vendita da settembre - oppure prima : settembre potrebbe essere il mese giusto per il Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese: come riportato da 'PhoneArena.com', ne ha parlato Vincent Pang (Presidente della divisione Western European Region) in una recente intervista, aggiungendo anche la possibilità di un arrivo anche più repentino, a seconda di quando finiranno gli ultimi lavori di ottimizzazione che si stanno apportando al display P-OLED, per evitare di ...

Huawei garantisce che Mate X arriverà entro settembre con Android preinstallato : In una recente intervista, Vincent Pang di Huawei ha affermato che Mate X verrà lanciato a settembre al più tardi, ma probabilmente anche prima, sottolineando inoltre che lo smartphone avrà il sistema operativo Android preinstallato. La maggior parte dei media si aspettava che il dispositivo sarebbe stato lanciato a luglio, ma Huawei non ha avuto fretta di mettere il dispositivo in vendita per evitare di ripetere lo scenario di ...

Chiarimenti importanti per Huawei Mate 20 Lite : non sono in discussione EMUI 10 e Android Q : Ci sono state polemiche sui social nel corso delle ultime ore da parte dei possessori di un Huawei Mate 20 Lite. Lo smartphone, infatti, in un primo momento non era stato incluso nella lista dei prodotti destinati a ricevere l'aggiornamento con Android Q ed EMUI 10, dando un duro colpo a coloro che in questi mesi si sono portata a casa un prodotto che è stato commercializzato solo a fine 2019. Se vogliamo un'anomalia rispetto alle normali ...