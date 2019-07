HAWTHORNE ANGELI IN CORSIA Anticipazioni 3 luglio | Tom e Christina innamorati?

Torna in tv HAWTHORNE – Angeli in corsia - il medical drama con Jada Pinkett Smith su La7 dal 26 giugno : Dal 26 giugno Torna in tv Hawthorne - Angeli in corsia, il medical drama della statunitense TNT in onda per tre stagioni dal 2009 al 2011, già trasmesso in Italia da Cielo e Sky Atlantic. La serie creata da John Masius ha per protagonista Jada Pinkett Smith - attrice, imprenditrice e moglie di Will Smith - nei panni dell'infermiera Christina Hawthorne, ed è ambientata tra le corsie del Richmond Trinity Hospital di Richmond, in Virginia, tra ...