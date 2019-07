Gravina | “Spero che gli arbitri commentino presto le immagini della Var”

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Nel corsoconferenza stampa dell’Associazione italiana, il presidenteFigc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Auspico che letecnologia Var possano essere commentate dai diretti protagonisti, coloro che hanno l’interpretazione autentica” La spiegazione degli episodi più controversi da parte deglipotrà avvenire con la nascitasala unica Var a Coverciano. Per il numero uno del calcio italiano, è necessario che essa diventi realtà e non resti unicamente sotto forma di un progetto: “Stiamo mettendo a punto la location con un ammodernamento importante nella casa delle nazionali e dell’Aia, dove ci sarà credo per la prima volta un nuovo modo di intendere e far partecipare le informazioni tecnologiche”.ha concluso dicendo che la Federazione sarà sempre dalla parte degli ...

