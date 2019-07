Golf | Open d’Italia 2019 | presenti anche Justin Rose e Thorbjorn Olesen | parate di stelle

Golf - PGA Tour 2019 : Brooks Koepka - Patrick Reed e Phil Mickelson illuminano la prima edizione del 3M Open in Minnesota : Dopo l’esordio del Rocket Mortgage Classic della scorsa settimana, con la sorprendente vittoria di Nate Lashley, il PGA Tour si appresta a vivere il secondo debutto consecutivo con il 3M Open 2019. La prima edizione del torneo inedito si svolgerà sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine, in Minnesota (Stati Uniti d’America), sede nelle ultime stagioni di uno degli appuntamenti più importanti del PGA Tour Champions, e vedrà in gara diverse ...

Golf – Il 76° Open d’Italia si arricchisce di una nuova stella : Justin Rose annuncia la sua presenza : Dopo Francesco Molinari e Olesen, anche Justin Rose, Golfista numero 4 al mondo sarà tra i fuoriclasse del torneo delle Rolex Series European Tour in programma nel circolo romano dal 10 al 13 ottobre Un altro campione in gara nel 76° Open d’Italia per un field che si preannuncia di altissimo profilo. Dopo le conferme di Francesco Molinari (numero 6 del world ranking) e Thorbjorn Olesen (campione in carica), anche l’inglese Justin Rose ...

Golf – Italian Challenge Open : Scalise resta in settima posizione - il francese Rozner consolida la leadership : Nel settimo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private al Terre dei Consoli GC, l’azzurro ha chances di competere per il titolo nel giro finale Lorenzo Scalise è rimasto al settimo posto con 206 (67 71 68, -10) colpi a un giro dal termine dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si sta svolgendo ...

Golf – Italian Challenge Open Eneos Motor Oil : Scalise settimo - comanda Rozner : Nel settimo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private al Terre dei Consoli GC in buona posizione anche Di Nitto e Lipparelli (17.i) e bella prova del dilettante Romano (35°) Lorenzo Scalise, settimo con 138 (67 71, -6) colpi, è rimasto in alta classifica nell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si sta svolgendo ...

Golf – Italian Challenge Open : Lorenzo Scalise in terza posizione - Easton e Pigem in testa a braccetto : Il Golfista Italiano è nel quartetto in terza posizione, al comando invece si piazzano Bryce Easton e Carlos Pigem Lorenzo Scalise è nel quartetto in terza posizione con 67 (-5) colpi dopo il primo giro dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Terre dei Consoli Golf Club (par 72), a Monterosi (VT). ...

Golf – Italian Challenge Open - tutto pronto per il settimo appuntamento del Pro Tour : Il torneo, che si svolgerà da domani, giovedì 27 giugno, a domenica 30, è stato anticipato dalla la Pro Am dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, vinta con “meno 47” dalla squadra del francese Robin Roussel Inizia sul percorso del Terre dei Consoli Golf Club, a Monterosi (VT), l’undicesima edizione dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. E’ ...

Golf – BMW International Open : l’hole in one fa felice Bhullar - l’indiano porta a casa una M8 Coupé : Il Golfista indiano ha vinto una BMW M8 Coupé grazie all’hole in one compiuto nel secondo giro del BMW International Open Una hole in one che Gaganjeet Bhullar non dimenticherà facilmente, considerando il premio ricevuto. Il Golfista indiano infatti si è portato a casa una BMW M8 Coupé di 194 mila euro, per aver fatto buca in un colpo solo nel corso del secondo giro del BMW International Open. Lapresse Nonostante la 62ª posizione ...

Golf – BMW International Open : colpaccio di Pavan! L’azzurro trionfa in Germania : Eurotour: Andrea Pavan si aggiudica il BMW International Open. L’azzurro ha superato alla seconda buca di spareggio l’inglese Matthew Fitzpatrick. Terzo Edoardo Molinari Andrea Pavan ha vinto con 273 (66 71 70 66, -15) colpi il BMW International Open (European Tour), disputato sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania. Con una spettacolare rimonta finale, iniziata dal nono posto ed ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan conquista il BMW International Open! Fitzpatrick sconfitto al playoff - terzo Edoardo Molinari : Successo di Andrea Pavan al BMW International Open 2019, appuntamento dello European Tour andato in scena questa settimana sul percorso del Golf Club Eichenried di Monaco di Baviera (Germania). Il Golfista italiano ha conquistato il suo secondo titolo sul massimo circuito continentale dopo la vittoria dello scorso anno al D+D Real Czech Masters chiudendo un periodo piuttosto complicato che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Il ...

Golf – BMW International Open : Jordan Smith ci prova - Pavan e gli azzurri in alto : Eurotour: ci prova Jordan Smith, in alto Pavan, Bergamaschi ed Edoardo Molinari. Il leader ha un colpo di margine su Matthias Schwab e Matthew Fitzpatrick. Ha ceduto Martin Kaymer L’inglese Jordan Smith conduce con 203 (70 67 66, -13) colpi, a un giro dal termine, il BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania. Sono in alta classifica ...

Golf – BMW International Open : guizzo di Martin Kaymer - quinti Edoardo Molinari e Pavan : Eurotour: in Germania guizzo di Martin Kaymer, quinti Edoardo Molinari e Pavan. In buona posizione Filippo Bergamaschi (14°) ed è rimasto in gara anche Renato Paratore Il tedesco Martin Kaymer è salito con 133 (67 66, -11) colpi al vertice del BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania, dove sono al quinto posto con 137 (-7) Edoardo ...

Golf - European Tour 2019 : Martin Kaymer s’invola in testa al BMW International Open. Edoardo Molinari e Andrea Pavan quinti : A piccoli passi, quasi senza far rumore, ma forse Martin Kaymer sta tornando. Un altro indizio arriva in questo senso dal secondo giro del BMW International Open a Monaco: in Baviera, il tedesco si rivela (per il momento) quale leader del torneo con uno score totale di -11 e un -6 di giornata frutto di otto birdie e due bogey. L’eroe della Ryder Cup 2012 precede di due colpi il sudafricano Christiaan Bezuidenhout e di tre il finlandese ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan apre in testa il BMW International Open! Primo giro sospeso per oscurità dopo il maltempo : Fine senza fine del Primo giro al BMW International Open iniziato oggi a Monaco, in Germania. dopo una sospensione di tre ore per maltempo e minaccia di fulmini sul percorso, l’oscurità costringe l’organizzazione a fermare di nuovo tutto e chiudere le prime 18 buche domani mattina alle 7:30. Buone notizie per i colori italiani: Andrea Pavan è al comando, dopo aver girato in -6 (66 colpi) con un eagle, cinque birdie e un bogey nel ...

Golf - Francesco Molinari conferma la partecipazione all’Open d’Italia 2019. L’azzurro a caccia del terzo successo : Anche Francesco Molinari prenderà il via in occasione dell’Open d’Italia 2019, quinto degli otto appuntamenti stagionali delle Rolex Series dello European Tour che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre nella splendida cornice dell’Olgiata Golf Club di Roma. Il torneo giunto alla 76a edizione vedrà in gara diverse stelle del panorama internazionale e potrà contare su un montepremi complessivo di 7 milioni di dollari. La presentazione ...