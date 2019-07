GIOVANI E LAVORO La sfida dell' Ue per non perdere una generazione

SCUOLA - UNIVERSITÀ E LAVORO/ Le mosse per non vanificare la formazione dei GIOVANI : Per molti giovani italiani questo è un periodo di scelte importanti sul proprio futuro formativo, troppo spesso poco premiato sul LAVORO

Ausilio - altro capolavoro! Le GIOVANI plusvalenze Inter funzionano ancora : Ausilio, altro capolavoro! Le giovani plusvalenze Inter funzionano ancora 30 giugno. Per il mondo del calcio è il giorno di stagione ufficialmente terminata, contratti che cessano, prestiti che scadono e plusvalenze. Dall’entrata in vigore del Fair Play Finanziario, proprio queste ultime fanno parte della vita di tutti i giorni dei club. Raggiungere l’obiettivo è fondamentale per poter operare in entrata sul mercato con qualche ...

Lavoro - Landini (Cgil) : “Porti chiusi ai migranti - ma intanto i GIOVANI vanno via dall’Italia” : Il segratario nazionale della CGIL da Reggio Calabria: "È sotto gli occhi di tutti la contraddizione di chi ha raccontato che saremmo un Paese invaso e che i problemi si risolvono chiudendo i porti, senza rendersi conto però che i giovani, soprattutto del Mezzogiorno, se ne stanno andando; questo è un modo per disperdere intelligenze e capacità a beneficio di altri Paesi più furbi".Continua a leggere

Lavoro : Casasco (Confapi) - 'GIOVANI - innovazione e semplificazione per crescita' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - “Occupazione giovanile, innovazione, sostegno alle imprese: in una [...]

Sicilia : GIOVANI e lavoro - Cisl apre nove sportelli nei capoluoghi dell'isola (2) : (AdnKronos) - "Più di un giovane Siciliano su due, tra 15 e 24 anni, in Sicilia non ha occupazione - sottolinea la Cisl - Neppure un lavoro povero". Occupazioni che si concentrano soprattutto nei settori della logistica, della distribuzione, della cura della persona" e di cui gli "involontari protag

Lavoro : a Vicenza domani GIOVANI piantano tende in piazza 'per contratto e salario' : Vicenza, 12 giu. (AdnKronos) - L'appuntamento è per venerdì sera alle 21 nella centralissima piazza Castello di Vicenza. La parola d'ordine: rispetto. Che si declina anzitutto in un contratto e un salario dignitoso per tutti. Sono le richieste dei "giovani con esperienza", così si definiscono i prom

Lavoro : Boccia - 'serve grande piano di inclusione di GIOVANI' : Verona, 11 giu. (AdnKronos) - "L'incremento di occupazione e del Lavoro è il fine di tutto, serve un grande piano di inclusione dei giovani nel mondo del Lavoro, detassando il Lavoro per i giovani e poi avviare una grande stagione di infrastrutture per il paese, in chiave europea, che avrebbe un eff

Lavoro : da Regione Veneto 17 mln per 'Garanzia GIOVANI' (2) : (AdnKronos) - Secondo il report di Veneto Lavoro sono 80 mila i giovani under 29 che in Veneto hanno trovato Lavoro con garanzia Giovani. I patti di servizio attivi ad oggi sono circa 90.000. Tuttavia la platea dei potenziali beneficiari, cioè dei giovani under 30 che non studiano e non lavorano, sc

GIOVANI e under50 - lo specchio delle attuali difficoltà del mercato del lavoro : I numeri diffusi dall’ente statistico sull’occupazione confermano un andamento fiacco del mercato del lavoro ad aprile. È tutto sostanzialmente fermo, e in linea con il clima di incertezza e di scarsa crescita che contraddistingue in questo momento l’Italia...

Lavoro - Istat : “In aprile disoccupazione GIOVANI sale a 31 - 4%. Su di 11mila sia i dipendenti stabili sia quelli a termine” : Dopo il consistente aumento di occupazione registrato a marzo, ad aprile 2019 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente. Anche il tasso di occupazione rimane invariato al 58,8%. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è salito di 0,8 punti rispetto a marzo toccando il 31,4%. Rispetto ad aprile 2018 il tasso è inferiore di 1,6 punti percentuali. Il tasso di occupazione in questa fascia ...

I GIOVANI chiedono risposte su lavoro e crescita : La partecipazione al voto dei giovani è considerata importante, al di là dei risultati finali sulla composizione del nuovo Parlamento dopo il trauma della Brexit, come segnale di quanto il progetto europeo sia ancora vivo e possa essere rilanciato, migliorato e proiettato verso il futuro...

Sondaggi politici Demos : lavoro precario e insoddisfacente per i GIOVANI : Sondaggi politici Demos: lavoro precario e insoddisfacente per i giovani Per gli adulti il lavoro è continuativo e piacevole. Per i giovani è temporaneo e insoddisfacente. Sono due mondi lontani e diversi quelli in cui vivono adulti e giovani nell’indagine sul lavoro condotta da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est pubblicato su Il Gazzettino. Uno spaccato che rappresenta la realtà di un Paese dove sono soprattutto i giovani ...

Lavoro - i GIOVANI italiani sostituiti da quelli stranieri : Rispetto a dieci anni fa l'Italia sembra recuperare sul fronte occupazione, con i dati del 2018 che appaiono adesso con il segno positivo rispetto a quelli del 2008 , anno in cui in Europa iniziano a ...

Povertà educativa e lavoro - emergenze per GIOVANI italiani : Roma, 6 mag., askanews, - E' in uscita nelle librerie italiane il volume 'La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2019', curato dall'Istituto Toniolo con il sostegno della Fondazione ...