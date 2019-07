Giordano Mazzocchi pizzicato con l’ex Miss Italia Rachele Risaliti

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Nuovo amore all’orizzonte per? Dopo la fine della storia d’amore con Nilufar Addati (conosciuta a Uomini e donne e con la quale ha partecipato a Temptation Island Vip nel 2018), il bel giovane starebbe frequentando, chissà se in amicizia o c’è già qualcosa di più,2016.in vacanza insieme, gli indizi Entrambi si trovano in questi giorni a Formentera, e una lettrice del sito Isaechia.it ha inviato al blog alcuni scatti che li ritrarrebbero insieme in acqua: “Ciao ragazze! Dei miei amici hanno vistoa Formentera in compagnia di, ovvero la vincitrice di2016. I due erano molto complici, e sono anche andati via insieme. Vi allego le foto che sono riusciti a fare” scrive la ‘talpa’. Dagli scatti è difficile dire se si ...

zazoomblog : Giordano Mazzocchi a Formentera con Rachele Risaliti, l’ex Miss Italia si tradisce con un video… - zazoomblog : Giordano Mazzocchi a Formentera con Rachele Risaliti l’ex Miss Italia si “tradisce” con un video - #Giordano… - zazoomblog : Giordano Mazzocchi ex di U&D a Formentera con la Risaliti la più bella dItalia 2016 - #Giordano #Mazzocchi #U&… -