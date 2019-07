Fumata nera per l’elezione del presidente del Parlamento europeo A Sassoli mancano 7

Presidente Parlamento europeo - Fumata nera al primo scrutinio : Sassoli non raggiunge il quorum per 7 voti : Parlamento europeo, Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea: “Restituire fiducia tra cittadini e istituzioni” fumata nera al Parlamento europeo dove è in corso la votazione per l’elezione del nuovo Presidente. Nella prima tornata di voto nessun candidato ha raggiunto il quorum, neanche David Sassoli, ex giornalista, vicedirettore e conduttore ...

Europarlamento - Fumata nera per il presidente : Sassoli manca la nomina per 7 voti : Nessun candidato ha raggiunto il quorum previsto. L’europarlamentare del Pd David Sassoli manca lì'elezione per soli 7 voti

Fumata nera sulle nomine Unione Europea - Conte : metodo sbagliato : Fumata nera sulle nomine Ue. Il Consiglio europeo straordinario sulle nomine e' stato sospeso e riaggiornato a domani alle 11. "Siamo perplessi"

Ue - Fumata nera al vertice per le nomine : si riparte domani Scattata la rivolta anti-Merkel : Timmermans in bilico per la Commissione. Insorge parte dei popolari, sfida alla cancelliera. No di Visegrád

Fumata nera sulle nomine Ue : i leader si ritroveranno domani : Finora niente accordo sulle nomine Ue. Di conseguenza i leader hanno sospeso il Consiglio europeo e hanno deciso di riconvocarsi domani alle 11 sempre nella capitale belga. ...

Autonomie - Fumata nera : tutto rimandato a luglio : Il testo sulle Autonomie regionali che la Lega ha presentato ieri nel vertice di governo ad hoc non ha soddisfatto il MoVimento 5 Stelle e così non sarà inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi oggi, ma che non è stato ancora ufficialmente confermato e potrebbe dunque slittare.Ieri sera per circa tre ore alcuni ministri della Lega e del M5S hanno discusso sui punti che non ...

Autonomie - Fumata nera : non sarà nell'odg del prossimo Cdm : Il testo sulle Autonomie regionali che la Lega ha presentato ieri nel vertice di governo ad hoc non ha soddisfatto il MoVimento 5 Stelle e così non sarà inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi oggi, ma che non è stato ancora ufficialmente confermato e potrebbe dunque slittare.Ieri sera per circa tre ore alcuni ministri della Lega e del M5S hanno discusso sui punti che non ...

Autonomie - Fumata nera : governo in stallo<br> Non sarà nell'odg del prossimo Cdm : Il testo sulle Autonomie regionali che la Lega ha presentato ieri nel vertice di governo ad hoc non ha soddisfatto il MoVimento 5 Stelle e così non sarà inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi oggi, ma che non è stato ancora ufficialmente confermato e potrebbe dunque slittare.Ieri sera per circa tre ore alcuni ministri della Lega e del M5S hanno discusso sui punti che non ...

Il Genoa prova il colpo Gerson - Fumata nera per la cessione di Lapadula : Per alzare la qualità tecnica del centrocampo, il Genoa ha pensato al classe 1997 Gerson Santos da Silva, di proprietà della Roma. Un giocatore con caratteristiche offensive, dotato di un buon dribbling ed una progressione notevole. Reduce dall'esperienza alla Fiorentina, dove ha collezionato trentasei presenze senza mai eccellere, il brasiliano è pronto a rimettersi in gioco, dato che probabilmente non resterà nella Capitale. Il Genoa si fa ...

Autonomia - Fumata nera a Palazzo Chigi. Lega : «Nemmeno un centesimo in meno al Sud» : Autonomia, nulla di fatto dopo il vertice di tre ore a Palazzo Chigi: il testo non approderà domani in Cdm. Il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si...

Ue - Fumata nera su nomine commissione. Conte sulla procedura : “Situazione difficile”. E tratta con Macron e Merkel : L’Europa non trova l’accordo sulle nomine per i posti chiave a Bruxelles. Dopo una notte di trattative il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un nuovo summit per il 30 giugno: “Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza”. Ma è stata una notte complicata anche sul fronte italiano, con Giuseppe Conte impegnato a sondare il terreno e le posizioni degli altri leader europei sulla possibile procedura ...

Ue - Fumata nera sulle nomine : vertice il 30. Conte sulla procedura : “Situazione difficile”. Colloquio con Macron e Merkel : L’Europa non trova l’accordo sulle nomine per i posti chiave a Bruxelles. Dopo una notte di trattative il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un nuovo summit per il 30 giugno: “Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza”. Ma è stata una notte complicata anche sul fronte italiano, con Giuseppe Conte impegnato a sondare il terreno e le posizioni degli altri leader europei sulla possibile procedura ...

Fumata nera al vertice di governo - tensione su flat tax. Salvini convoca i ministri leghisti : Non si può fare la flat tax in deficit: dove pensa la Lega di trovare le risorse? È la domanda che agita il governo. Giovanni Tria, secondo alcune fonti, ne avrebbe chiesto conto a...

Matteo Salvini - riunione a sorpresa coi vertici della Lega dopo la Fumata nera sulla Flat Tax : dopo la fumata nera in mattinata sulla Flat Tax, Matteo Salvini passa all'azione: in serata ha infatti convocato i ministri della Lega presso la sua abitazione a Roma. Presenti tutti i ministri leghisti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Bocche cucite, al termine