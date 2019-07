Francesco De Gregori | Ho portato Morandi in tribunale ma me ne pento Baglioni? Ci

Francesco De Gregori 'Morandi e Baglioni? Mi erano antipatici'/ Poi tribunale e scuse : Francesco De Gregori si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair dove parla delle tensioni avute con Gianni Morandi e Claudio Baglioni

Francesco De Gregori : «I miei pezzi di vetro» : Questo è un estratto dell’intervista di copertina in uscita sul numero 27 in edicola da mercoledì 3 luglio 2019. Prima parlava strano: «Ora invece sventolo la mia stupidità, la stupidità che abbiamo tutti, senza farmi tanti problemi e quell’ansia di sembrare intelligente e colto a ogni costo proprio non mi riguarda più. Tendo a trattare le cose con più leggerezza di ieri e se qualcuno mi cita un autore che non ho mai sentito nominare ...

La poesia di Francesco De Gregori è «classica» - : Giovanni Gavazzeni Nel linguaggio comune la musica «classica» è la musica «colta» del passato, in contrapposizione a quella «leggera», contemporanea e di consumo. Entrambe le definizioni sono quanto meno antipatiche, e fuorvianti, come se la musica degli antichi fosse «pesante» e le canzoni «incolte». Per secoli a simili divisioni si era educati senza saperlo. Perfino nel mondo «classico» i frequentatori delle Società del Quartetto si ...

Francesco DE GREGORI/ 'Importante difendere la dignità del cantautore' - Techetechetè - : FRANCESCO De GREGORI: non si ferma mai ed è pronto ad animare il pubblico della Rai dove saranno trasmessi alcuni dei suoi brani a Techetecheté.

Parte dalle Terme di Caracalla di Roma il tour estivo di Francesco De Gregori : ultimi biglietti e scaletta : Il tour estivo di Francesco De Gregori Parte stasera da Roma. Oggi e domani l'artista sarà in concerto alle Terme di Caracalla di Roma per i primi due appuntamenti della tournée estiva che lo porterà a calcare alcuni dei principali palchi della penisola. L’11 e il 12 giugno 2019 inizia De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live, una tournée di concerti che si propone di ripercorrere l'intero patrimonio artistico di De Gregori attraverso ...

Francesco De Gregori ai Wind Music Awards 2019 : chi è - carriera e biografia : Francesco De Gregori ai Wind Music Awards 2019: chi è, carriera e biografia Mercoledì 5 giugno all’Arena di Verona ci sarà la seconda e ultima serata dei Wind Music Award 2019. L’evento, presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, vede alternarsi sul palco i cantanti che ci hanno accompagnato con le loro hit nei mesi passati, che regalano al pubblico una loro esibizione e vengono premiati per i loro successi. Tra i tanti nomi di ...

Addio De Rossi - Francesco De Gregori : “cacciarlo in questo modo non fa onore a questa società” : Addio DE Rossi – “La societa’ ha sbagliato a mandare via De Rossi”. Sono le dichiarazioni di Francesco De Gregori, ospite di “Non c’e’ Duo senza te'” su Radio Capital commenta la decisione dei gialloRossi di non rinnovare il contratto. “Per me – dice l’artista – De Rossi dovrebbe giocare fino a 50 anni. Per la Roma rappresenta un patrimonio, sportivo, morale ed ...

Francesco De Gregori & Orchestra – Greatest hits live dalle Terme di Caracalla di Roma all’Arena di Verona : tutti i concerti : Dopo il successo degli appuntamenti di Off the record, Francesco De Gregori torna in tour con De Gregori & Orchestra - Greatest hits live che segue i 20 eventi al Teatro Garbatella di Roma dal 28 febbraio al 27 marzo con una media di 230 persone a data, una scaletta diversa ogni sera e tanti ospiti a sorpresa. Hanno calcato il palco della residency di De Gregori a Roma amici del calibro di Luciano Ligabue, Zucchero, Renato Zero, Emma, ...

Concerti di Noemi in estate 2019 al via con l’opening a Lucca per Francesco De Gregori : biglietti in prevendita : I Concerti di Noemi in estate segnano il ritorno dell'artista romana sul palco, a dieci anni esatti dal suo debutto a X Factor che l'ha di fatto lanciata nel difficile mondo della musica italiana. Trascorso un decennio da Briciole, con la quale venne ufficialmente consacrata la sua carriera, Noemi è ora pronta a tornare alla dimensione live con il genere che le è più congeniale, con il Blues & Love Summer tour 2019. Il calendario de ...