FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha ceduto ufficialmente | nuova avventura col PogoÅ

«Bond 25» : la prima FOTO UFFICIALE con Daniel Craig : Più che il fotogramma di un film, pare la pubblicità di un profumo. Daniel Craig, occhiali da sole e abito su misura, passeggia per le strade di Londra con aria sicura e una Aston Martin V8 sullo sfondo. Il cielo è terso e il quartiere Whitehall deserto, come avvolto da un incantesimo. Si tratta della prima immagine ufficiale di Bond 25, il film diretto da Cary Fukunaga che vedrà Craig per l’ultima volta nei panni di James Bond. A sentire ...

Rabiot Juventus - UFFICIALE : è nuovo calciatore bianconero -FOTO- : ???Rabiot Juventus – Secondo colpo a parametro zero per il centrocampo della Juventus . Paratici infatti, dopo Aaron Ramsey, ha messo sotto contratto anche Adrien Rabiot. Nel comunicato della Juventus non si fa riferimento alla durata dell’accordo, ma soltanto alla conferenza stampa di presentazione, programmata per domani (martedì) alle 11 all’Allianz Stadium. Leggi anche: Mercato […] More

Stadio Atalanta - ufficiale l’inizio della partnership con Gewiss : l’Atleti Azzurri d’Italia cambia nome [FOTO] : Lo Stadio dell’Atalanta cambia pelle e nome, aprendo difatti i battenti proprio in uno dei periodi storici migliori per gli orobici. Dopo la qualificazione in Champions ottenuta la scorsa stagione, ci sarà la partecipazione nella prestigiosa competizione europea. Ma, proprio in attesa della deroga per poter disputare questo torneo, proprio oggi, in contemporanea con la prima posa della copertura durante la ricostruzione della ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Romario Sandu Benzar [FOTO] : Nuovo innesto di mercato del Lecce che si candida ad essere protagonista nella prossima stagione in Serie A. L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno classe ’92 si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 ...

UFFICIALE – Napoli - ecco la nuova maglia (FOTO) : Napoli, ecco la nuova maglia per la stagione 2019/2020 Napoli nuova maglia| E’ finalmente uscita la prima maglia della Ssc Napoli per la prossima stagione. Stranamente la società partenopea ha deciso di renderla nota molto presto rispetto ai soliti standard, dunque ancor prima di partire per il consueto ritiro di Dimaro. In foto potete vederla in dosso a Fabian Ruiz. Effetto pixellato, come quello del nuovo San Paolo, due grandi ...

Facebook presenta la criptovaluta Libra - nel 2020 il lancio ufficiale sul mercato. Zuckerberg : usare denaro come condividere FOTO : Si chiamerà Libra la valuta digitale con cui Facebook si prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. "Con Libra, usare denaro sarà facile come condividere foto". Questo il ...

NBA – Kevin Durant - ufficiale la rottura del tendine d’Achille : il messaggio social è commovente [FOTO] : rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant. La stella dei Golden State Warriors lo rende noto con un post Instagram davvero commovente La notizia era nell’aria dal momento esatto nel quale ha lasciato la Scotiabiank Arena di Toronto zoppicando, portato fuori a braccio: Kevin Durant si è rotto il tendine d’Achille. Inutile dire come il suo percorso ai Playoff si sia concluso insieme, con grande probabilità, ...

Cagliari - ufficiale il rinnovo di Luca Cigarini : l’annuncio arriva tramite… Whatsapp [FOTO] : Il presidente Giulini ha annunciato il rinnovo di Luca Cigarini pubblicando su Twitter lo screen della conversazione Whatsapp Luca Cigarini ha rinnovato il suo contratto con il Cagliari, prolungando così la sua esperienza in maglia rossoblù. Fin qui nulla di strano, ma a destare scalpore è stato l’annuncio ufficiale del presidente Giulini. Il numero uno del club sardo ha infatti postato su Twitter lo screenshot di una conversazione ...

Bologna - ufficiale il rinnovo di Mihajlovic : accordo fino al 2022 [FOTO] : Il Bologna ha comunicato di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto di Sinisa Mihajlovic fino al 30 giugno del 2022. Questo il commento dell’allenatore serbo: “Sono felice. Ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i ...

FOTO UFFICIALE Xiaomi Mi Band 4 - features che staccano la Mi Band 3 : Torniamo a parlarvi della Xiaomi Mi Band 4, smartBand che verrà presentata l'11 giugno, e che dovrebbe arrivare quasi subito in Europa, facendo il proprio debutto commerciale nel Vecchio Continente a partire dal 18 del mese. Il portale 'indiashopps.com' ne ha fornito la prima immagine ufficiale, che conferma gran parte delle caratteristiche di cui vi avevamo già parlato in questi giorni. L'accessorio monterà un display OLED a colori, in grado ...

Elephone U2 è ufficiale con FOTOcamera pop up e prezzo strepitoso : Prendono il via il 9 giugno le vendite di Elephone U2, lo smartphone con fotocamera popup più economico presente sul mercato. L'articolo Elephone U2 è ufficiale con fotocamera pop up e prezzo strepitoso proviene da TuttoAndroid.

OUKITEL Y4800 è ufficiale con FOTOcamera da 48 megapixel : OUKITEL annuncia ufficialmente il nuovo OUKITEL Y4800, il primo del produttore cinese con fotocamera da 48 megapixel e configurazione al top. L'articolo OUKITEL Y4800 è ufficiale con fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Psg - ufficiale il divorzio con Buffon : “Ciao e grazie di tutto” [FOTO] : E’ ufficiale: il Paris Saint Germain e Gianluigi Buffon si separano dopo un anno soltanto. A renderlo noto lo stesso club sul proprio profilo Twitter: “Un gentiluomo sul campo e uno straordinario compagno di squadra. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie di tutto grande Gianluigi Buffon”. In basso il tweet del Psg. Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons ...

Siviglia - adesso è ufficiale : Lopetegui nuovo allenatore [FOTO] : Come abbiamo scritto poche ore fa, Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Siviglia. Il club andaluso ha annunciato l’ingaggio del basco che ha firmato un triennale e sarà presentato domani nella sala stampa del Ramón Sánchez Pizjuán. Lopetegui era libero dopo l’esperienza con il Real Madrid terminata dopo appena quattro mesi. In basso il tweet del Siviglia. ¡Bienvenido, míster! #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club ...