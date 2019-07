FOTO San Paolo pronto per l’apertura delle Universiadi | colpo d’occhio fantastico

Lamborghini - a Sant’Agata Bolognese inaugurato il nuovo centro di verniciatura della Urus – FOTO : L’inaugurazione del nuovo centro di verniciatura Lamborghini e dedicato interamente al super sport utility Urus completa, per il momento, il processo di ampliamento che ha portato la fabbrica del Toro a espandersi nell’arco di un paio d’anni da 80 mila a 160 mila metri quadrati. Un impianto che sostituisce il lavoro prima affidato allo stabilimento di Bratislava, studiato per mantenere l’impronta di ecosostenibilità ...

Barbara De Santi nuda sui social/ FOTO : 'Alla faccia delle invidiose - io rido' : Barbara De Santi pubblica una Foto in cui posa nuda infiammando il web e, alle critiche, risponde: 'io rido alla faccia delle invidiose'.

Si è sposata la showgirl Susanna Petrone : le FOTO delle nozze vip a Positano : La showgirl partenopea ha sposato il fidanzato Marco Cipriano con una cerimonia solenne e una festa super a Positano. Tra gli invitati Aida Yespica, Carolina Marconi, Natalia Bush. Ex di Davide Lippi e Rossano Rubicondi, in passato, fece parlare per un presunto flirt con Marco Borriello, mai confermato.Continua a leggere

Uomini e Donne : Barbara De Santi nuda su Instagram scatena le polemiche - la FOTO : La nota dama del trono over in pose hot sui social, la blogger Deianira Marzano: "Hai perso il lume della ragione"

Ecco la FOTO super hot! Barbara De Santi del trono over fuori di se** e in tanga : Un nuovo ed inaspettato scatto social della dama Barbara De Santi finisce tra le polemiche. foto osé... la dama si è mostrata praticamente tutta nuda. Una foto fin troppo spinta su Instagram per l’influencer Deianira Marzano, che ha subito attaccato la dama dopo aver commentato la fine della storia tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, ...

Barbara De Santi litiga con Deianira Marzano per una FOTO : Barbara De Santi, protagonista del trono Over di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi, ha avuto uno scambio piuttosto acceso con l'opinionista e blogger Deianira Marzano in merito a una foto postata dalla prima e ritenuta dalla seconda troppo spinta.La Marzano ha attaccato: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, se non li riesci a fare ...

Barbara De Santi - FOTO troppo spinta? Deianira l’attacca - lei risponde : Deianira contro Barbara De Santi: foto esagerata su Instagram? Barbara De Santi è stata presa di mira da Deianira Marzano. Come mai? Secondo l’influencer, la dama di Uomini e Donne avrebbe pubblicato una foto fin troppo spinta su Instagram. Non è la prima volta che La Terribile attacca personaggi di U&D e lo ha fatto […] L'articolo Barbara De Santi, foto troppo spinta? Deianira l’attacca, lei risponde proviene da Gossip e ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Romario Sandu Benzar [FOTO] : Nuovo innesto di mercato del Lecce che si candida ad essere protagonista nella prossima stagione in Serie A. L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno classe ’92 si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 ...

Si rinnova il “miracolo” della barca di San Pietro dalla Bergamasca [FOTO] : Come tutti gli anni è tradizione nella Bergamasca e nella bassa lombardia il rito della barca di San Pietro e Fulvio Crotti Spreafico da Bergamo ha testimoniato a MeteoWeb, con le immagini a corredo dell’articolo, che “per la prima volta in tanti anni il “miracolo” della trasformazione dell’albume dell’uovo in un piccolo veliero si è completamente realizzato. Scherzosamente sono portato a pensare che visto il ...

I migliori anni il film - Muccino sul set con Claudio Santamaria - le prime FOTO dalle riprese : Gabriele Muccino sta girando "I migliori anni" a Roma Uno scatto rubato nelle vie del Rione Campitelli a Roma. Francesca Barra pesca il suo compagno Claudio Santamaria durante le riprese notturne de ...

[FOTO] San Paolo pronto per le Universiadi - spettacolare colpo d’occhio per l’impianto di Fuorigrotta : Praticamente ultimati i lavori per il restyling dello Stadio San Paolo di Napoli, tutto pronto per la cerimonia inaugurale delle Universiadi ecco la fotogallery: Il nuovo #SanPaolo è tutto azzurro — Corriere dello Sport (@CorSport) June 28, 2019 Leggi anche : VIDEO – Tifosi dell’Argentina provocano all’esterno del Maracanã Fabiàn Ruiz: “La vittoria regala felicità. Gioco Napoli e Under 21? Entrambi sono per il possesso ...

Belen Rodriguez e Stefano si sposano 'per finta' - Santiago celebra le nozze (FOTO) : In queste ore sul web sta circolando un video molto particolare in cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano per finta. I due vip, ormai, sono finalmente ritornati insieme e non stanno minimamente esitando a mostrare la loro gioia sui social. Numerosi sono i video e le foto in cui i due ragazzi appaiono felici e spensierati e, soprattutto, super innamorati. In questi giorni, infatti, i due piccioncini hanno voluto divertirsi un po' ...

Quartu Sant’Elena - scatta FOTO ai bimbi in spiaggia : beccato - rischia il linciaggio : Denunciato per detenzione di materiale pedopornografico un uomo di sessantacinque anni bloccato nel tardo pomeriggio di ieri dai genitori di alcuni bambini che si trovavano in spiaggia nel litorale di Quartu Sant'Elena. Nella memoria della sua macchina fotografica la polizia ha trovato foto “rubate” a bambini che giocavano in spiaggia.