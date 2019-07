Formula 1 | Ross Brawn applaude la Ferrari | ma le sue parole sanno di beffa per il team di

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il direttore sportivo della1 ha applaudito laper non aver presentato ricorso contro la decisione dei giudici di non penalizzare Verstappen in Austria La decisione dei Commissari di Gara di non penalizzare Max Verstappen in Austria continua a far discutere, coinvolgendo anchenell’analisi di quanto avvenuto a Spielberg. AFP/LaPresse Il direttore sportivo della1 ha espresso il proprio punto di vista sulla questione,ndo lama al tempo stesso acuendo quella sensazione diavvertita domenica sera dagli uomini ino: “è stato ancora una volta un fine settimana deludente per la, dopo che la squadra aveva dimostrato di essere in grado di competere con la Mercedes. Ma ci sono stati segnali incoraggianti per Mattia Binotto e il suo. Chapeau alla decisione di rinunciare al ricorso contro la decisione dei ...

infoitsport : Formula 1, Ross Brawn preoccupato: “la Mercedes domina, ma per lo spettacolo questo non è un bene” - zazoomblog : Formula 1 Ross Brawn preoccupato: “la Mercedes domina ma per lo spettacolo questo non è un bene” - #Formula #Brawn… -