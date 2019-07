Firmato Protocollo d’Intesa tra ANBI e Protezione Civile per “ridurre le situazioni di

Difesa mare - Protocollo "Made in Abruzzo" Firmato da 'Ambiente è vita' e operatori : Pescara - "Un patto per il mare è un passo avanti per la Difesa dell'ambiente". Lo ha detto Benigno D'Orazio presidente dell'associazione 'Ambiente è vita' in merito al Protocollo d'intesa Firmato tra Consorzio pescatori dell'Adriatico, Cogevo (Consorzio di gestione vongole) e la stessa associazione Ambiente è vita. "Ben vengano progetti come questo Protocollo d'intesa che ...