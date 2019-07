Fire Emblem Three Houses | disponibile un nuovo trailer dedicato alla casata delle Aquile

I migliori videogiochi in uscita a luglio 2019 : da Stranger Things 3 a Fire Emblem : Non sono tantissimi i videogiochi in uscita a luglio 2019 su un po' tutte le piattaforme - che siano PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, ma è comunque possibile individuare, nel mucchio, una manciata di titoli interessanti. Tra cui qualche produzione poligonale particolarmente attesa dalla community di videogiocatori. Il mese è dunque tranquillo, tra giochi del tutto inediti ed espansioni: di seguito, andiamo a segnalarvi quelli ...

Il gruppo dei Nightcrawlers appare in nuove immagini di Fire Emblem : Three Houses : E' ormai da tempo che Nintendo ha pubblicato diversi trailer per presentare i protagonisti del JRPG Fire Emblem: Three Houses, nuova esclusiva per Switch. Dopo averci fatto conoscere alleati e in generale personaggi di supporto, oggi è il turno degli antagonisti, con una serie di immagini dedicate al letale gruppo dei Nightcrawlers.Come riporta Gamingbolt, questo gruppo è molto diverso dagli altri nemici del gioco ed è composto da Thales, Solon ...

E3 2019 : Fire Emblem Three Houses si mostra in un nuovo trailer - annunciata la data di uscita : Fire Emblem Three Houses è forse il titolo di maggior rilievo del Nintendo Direct andato in onda pochi minuti fa e per l'occasione è stato mostrato un nuovissimo trailer che annunciata anche la data di uscita.Questa volta vi metterete nei panni di un professore che dovrà seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la ...