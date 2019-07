FIFA 19 | FUTTIES – Gli Oscar di FUT sono tornati!

fifaultimateteam

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Per festeggiare la stagione, iQuesto evento FUT a tempo limitato celebra il meglio di tutto FUT 19 riportando alcuni dei tuoi giocatori preferiti e Squad Building Challenges (SBC) di tutto l’anno, oltre a contenuti nuovi di zecca per aiutarti ad aggiornare la tua squadra. Cistati alcuni incredibili giocatori rilasciati negli eventi FUT quest’anno... Source

