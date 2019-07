liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Udine, 3 lug. (Adnkronos/Lab) -continua e rinnova la volontà e l’impegno di essere presente sul territorio e fa tappa Udine, a palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, per incontrare gli imprenditori friulani dele per presentare in anteprima i dati del comparto

Notiziedi_it : FederlegnoArredo: “Fvg terza regione in Italia per fatturato settore” - Le_Valentinois7 : New post: 'FederlegnoArredo: 'Fvg terza regione in Italia per fatturato settore' ' -