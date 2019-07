F1 | Mattia Binotto blinda Vettel e Leclerc | “Non cambieremo piloti per il 2020 | nessun

VIDEO Mattia Binotto : “La decisione su Verstappen è sbagliata - ma non faremo ricorso. Non sono state applicate le regole” : Mattia Binotto ha commentato la decisione di non penalizzare Max Verstappen per il sorpasso su Charles Leclerc a tre giri dal termine del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi a Spielberg. Il team principal della Ferrari non ha digerito il verdetto emesso dai commissari di gara che hanno ufficialmente consegnato la vittoria al pilota della Red Bull costringendo il monegasco ad acconentarsi del secondo posto. Queste ...

Mattia Binotto F1 - GP Austria 2019 : “Siamo fiduciosi - il regolamento parla chiaro : Leclerc merita la vittoria” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi a Spielberg. Charles Leclerc ha concluso al secondo posto dopo aver subito il sorpasso di Max Verstappen a tre giri dal termine, il monegasco non è riuscito ad agguantare la prima vittoria in carriera ma la manovra dell’olandese è under investigation. Mattia Binotto è convinto che ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Austria 2019 : “Pole di Leclerc frutto del nostro lavoro di sviluppo” : Mattia Binotto può festeggiare la pole position conquistata da Charles Leclerc nel GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha battuto Lewis Hamilton sul giro secco e domani scatterà al palo per la seconda volta in carriera, il general manager della Ferrari esulta per il risultato conseguito dal giovane talento mentre deve fare i conti con i problemi meccanici riscontratati da Sebastian Vettel che gli hanno impedito di ...

Mattia Binotto F1 - GP Austria 2019 : “Cercheremo di capire cosa non ha funzionato in Francia” : Il Mondiale F1 2019 è pronto per il nono appuntamento della sua stagione. Dal sud della Francia, infatti, si passa alle montagne della Stiria, per il Gran Premio di Austria. Sul circuito del Red Bull Ring il Circus attende maggiore battaglia rispetto a quanto visto al Paul Ricard, ma la sensazione che sarà un nuovo dominio delle Mercedes è notevole. Vedremo se la Ferrari sarà in grado di sfruttare la conformazione della pista Austriaca, per ...

Mattia Binotto F1 - GP Francia 2019 : “Stiamo sviluppando nella direzione giusta. Come si batte la Mercedes? Miglioriamo la vettura” : Domenica complicata per la Ferrari che ha faticato a esprimersi al meglio in occasione del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Charles Leclerc ha concluso in terza posizione cercando nell’ultimo giro di attaccare Valtteri Bottas per la piazza d’onore, Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quinta piazza dopo essere scattato dal settimo posto sulla griglia di partenza. Le Rosse hanno pagato dazio al Paul Ricard ...

Formula 1 – Mattia Binotto chiude il caso Vettel : “delusi per la Ferrari - i tifosi e questo sport meglio non andare oltre” : Mattia Binotto chiude il caso riguardante la penalizzazione di Vettel in Canada: il team principal della Ferrari taglia corto mostrando però tutta la sua delusione per l’esito del giudizio sul ricorso presentato alla scuderia di Maranello Amarezza e delusione, sono questi i sentimenti che dominano il mood in casa Ferrari a Le Mans. In attesa che, magari, i risultati in pista regalino qualche motivo per sorridere, tiene banco la ...

Formula 1 - Mattia Binotto : “In Francia avremo qualche piccola evoluzione - ma non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi” : In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di Formula 1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di Francia. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel vincitore morale” : Delusione e rammarico nelle parole di Mattia Binotto al termine del GP Canada 2019, settimo appuntamento del Mondiale F1 2019. Il n.1 della Ferrari ha espresso comunque la propria soddisfazione per il lavoro svolto nel fine settimana e ha sottolineato come la penalità di 5” comminata a Sebastian Vettel, che è costata la vittoria al pilota tedesco, non tolga nulla all’ottima prestazione. Nelle prossime tappe sarà importante lasciarsi ...

Mattia Binotto F1 - GP Canada 2019 : “Vettel è il vincitore morale. Commissari duri con Ferrari? Dipende” : La Ferrari conclude il GP del Canada 2019 con il secondo posto di Sebastian Vettel e la terza piazza di Charles Leclerc. Il tedesco si trovava in testa alla gara quando però ha commesso un errore, ha stretto Lewis Hamilton al muro ed è stato così penalizzato di 5 secondi: la vittoria è sfumata per l’alfiere della Rossa e il successo è andato al britannico della Mercedes. Non mancano le polemiche per la discussa decisione della commissione ...

