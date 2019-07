TIM rilancia le winback 7 Extra Go New 30GB e Special x Te per gli ex clienti : Nonostante l'arrivo delle offerte abilitate al 5G, TIM non vuole perdere le vecchie abitudini e così rilancia TIM 7 Extra Go New 30GB e TIM Special x Te, due vecchie offerte winback niente male. L'articolo TIM rilancia le winback 7 Extra Go New 30GB e Special x Te per gli ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Ecco TIM Infinity 3 - la nuova offerta destinata ad alcuni clienti TIM : Venerdì 5 luglio TIM dovrebbe dare il via ad una nuova campagna rivolta ad alcuni suoi clienti che prevede l'attivazione dell'opzione tariffaria TIM Infinity 3 L'articolo Ecco TIM Infinity 3, la nuova offerta destinata ad alcuni clienti TIM proviene da TuttoAndroid.

Ex-clienti TIM? TIM Iron X e TIM Titanium sono tornate per voi con 50 GB di Internet : Alcuni call center stanno proponendo TIM Iron X e TIM Titanium 50 GB ad alcuni ex clienti TIM che avevano lasciato il consenso commerciale. L'articolo Ex-clienti TIM? TIM Iron X e TIM Titanium sono tornate per voi con 50 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

TIM ritorna all’attacco per riabbracciare gli ex-clienti : ecco le nuove offerta da 7 euro al mese : TIM aggiorna le offerte operator attack, in particolare TIM 7 Extra Go New, e la procedura di sostituzione della SIM per furto o smarrimento. L'articolo TIM ritorna all’attacco per riabbracciare gli ex-clienti: ecco le nuove offerta da 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

TIM Special x Te è generosa e accoglie anche i clienti Wind e Tre con 50 GB : L'offerta operator attack TIM Special x Te può essere attivata anche dai clienti Wind e Tre tramite portabilità solo per pochi giorni: ecco soglie e costi. L'articolo TIM Special x Te è generosa e accoglie anche i clienti Wind e Tre con 50 GB proviene da TuttoAndroid.

Niente copertura ADSL o fibra? Ecco la soluzione tramite 4G di TIM per i clienti business : TIM ha lanciato anche per i clienti business una soluzione dedicata alle zone con copertura di rete fissa limitata o del tutto assente e che sfrutta la sua rete 4G L'articolo Niente copertura ADSL o fibra? Ecco la soluzione tramite 4G di TIM per i clienti business proviene da TuttoAndroid.

TIM regala 10 GB di Internet al mese per un anno ad alcuni clienti : TIM sta contattando alcuni suoi clienti con in possesso uno smartphone a rate in scadenza per comunicargli che possono acquistarne uno nuovo con in più del traffico dati Internet in regalo. L'articolo TIM regala 10 GB di Internet al mese per un anno ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Mercatone Uno - smacco a ventimila clienti : «3 - 8 milioni di euro pagati per mobili mai consegnati» : Dietro il crac di Mercatone Uno, dopo il danno la beffa: per i lavoratori come per i clienti. Sarebbero infatti tantissimi i consumatori che avrebbero versato acconti (3,8 milioni di euro in tutto)...

clienti TIM - ecco i nuovi regali disponibili con TIM Party : TIM Party lancia un nuovo concorso e mette in palio i biglietti per Italia - Bosnia dell'11 giugno 2019, gara valevole per le Qualificazioni ai prossimi Europei di calcio del 2020: ecco come partecipare. L'articolo Clienti TIM, ecco i nuovi regali disponibili con TIM Party proviene da TuttoAndroid.

Che botta - per i clienti TIM : nuove rimodulazioni aumentano il costo delle offerte di 2 euro : TIM sta contattando alcuni suoi clienti per informarli di una nuova modifica contrattuale riguardante la loro offerta. Si tratta, in sostanza, di una nuova rimodulazione, che aumenta il costo mensile di alcune offerte. L'articolo Che botta, per i clienti TIM: nuove rimodulazioni aumentano il costo delle offerte di 2 euro proviene da TuttoAndroid.

TIM Infinity Unlimited D - con tutto illimitato - è arrivata per i clienti TIM : TIM Infinity Unlimited D, di cui vi abbiamo fornito le prime informazioni un paio di settimane fa, è effettivamente arrivata e viene proposta, come previsto, ad alcuni clienti TIM selezionati. L'articolo TIM Infinity Unlimited D, con tutto illimitato, è arrivata per i clienti TIM proviene da tuttoAndroid.

TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate : TIM offre ai suoi clienti l'acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate. Approfitterete della ghiotta occasione? L'articolo TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate proviene da TuttoAndroid.

Nessuna anomalia nella ricarica TIM da 5 euro con soli 4 euro di credito : chiarimenti per i clienti : A più di qualche utente sarà capitato di effettuare una ricarica TIM da 5 euro sul sito dell'operatore mobile ma, alla fine della fiera, ritrovarsi solo 4 euro di credito abbinato alla propria SIM. Proprio per questo motivo, più di qualche cliente avrà di certo ipotizzato ad un errore di natura tecnica e volendo pensare male, anche a qualche turbata del vettore. Nulla di tutto questo, c'è una spiegazione logica a quanto avviene da un po' di ...