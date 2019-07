DAVID SASSOLI - CHI È IL NUOVO PRESIDENTE Europarlamento/ "Subito riformare Dublino" : DAVID SASSOLI eletto come NUOVO PRESIDENTE del Parlamento Europeo: ecco chi è l'esponente del Pd. Subito riforma dei Trattati di Dublino

Sassoli nuovo presidente Europarlamento : “Consiglio discuta riforma Dublino” : L'eurodeputato Pd David Sassoli e' stato eletto presidente del Parlamento Ue alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria prevista di 334 voti. I candidati erano: David Sassoli (S&D), Ska Keller (Verdi), Jan Zahradil (Conservatori Ecr) e Sira Rego (Sinistra Gue). Al primo turno Sassoli ha ottenuto 325 voti, sette in meno della maggioranza assoluta richiesta per essere eletto, ovvero 332. "Tutti voi capirete ...

Europarlamento - Sassoli eletto presidente"Recuperare lo spirito dei padri fondatori Ue" : David Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento europeo. Decisiva la seconda votazione. L'eurodeputato del Pd è stato eletto con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria prevista di 334 voti. Nel discorso di insediamento Sassoli ha voluto ringraziare il presidente uscente Antonio Tajani

