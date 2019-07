Esplosione Stromboli | Ginostra rimane al buio | blackout per gli incendi | turisti in fuga

Stromboli : testimone - 'ho sentito un boato e poi l'Esplosione e il fuoco - tanto spavento' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Poco dopo le quattro del pomeriggio ho sentito una forte esplosione, la più forte esplosione che io abbia mai sentito. In pochi minuti ha preso fuoco tutta la parte alta di Ginostra. E pure un deposito di bombole. Io ho subito raggiunto mia moglie e i miei gemellini di

Esplosione Stromboli : il morto è un 35enne di Messina. - ferito l’amico brasiliano [NOMI e DETTAGLI] : E’ stata identificata la vittima dell’Esplosione dello Stromboli: è un 35enne di Milazzo, Massimo Imbesi. Era con un amico brasiliano che e’ rimasto ferito in maniera non grave. La Protezione civile regionale siciliana ha disposto lo stazionamento davanti a Stromboli di una nave militare e di una nave privata per far fronte ad una eventuale evacuazione dell’isola interessata nel pomeriggio dalla violenta eruzione e dagli ...

Eruzione dello Stromboli - ultime notizie : isola evacuata. INGV : "Esplosione piu' forte dal 1985" : Fortissime esplosioni stanno interessando il cratere dello Stromboli, come raramente accaduto negli ultimi decenni. Il tutto è cominciato attorno alle 17.00, quando è cominciata un'intensa Eruzione...

Esplosione Stromboli - l’INGV : “violento parossismo - due grandi esplosioni e 20 eventi minori” [FOTO] : A partire dalle 16:46 del 3 luglio 2019, si è verificata una violenta sequenza esplosiva parossistica che ha interessato l’area centro-meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio Etneo dell’INGV (INGV-OE) è stato possibile distinguere due eventi esplosivi principali molto ravvicinati, rispettivamente alle 16:46:10 e alle 16:46:40. La sequenza è stata preceduta, ...

Stromboli - un morto e un ferito alle isole Eolie : “Esplosione del vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’inferno” : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...

Stromboli - Esplosione ed eruzione del vulcano : un morto. DIRETTA : Stromboli, esplosione ed eruzione del vulcano: un morto. DIRETTA L'eruzione del vulcano Stromboli ha provocato una serie di violente esplosioni. E' morto un escursionista mentre un altro è rimasto ferito. Decine di turisti stanno abbandonando l'isola Parole chiave: ...

Stromboli : Esplosione da un cratere Un escursionista morto e un ferito : Secondo il comandante dei vigili del fuoco le due persone sono state investite dalla pioggia di lapilli

Esplosione Stromboli - un morto e un ferito. Spiagge di Salina sgomberate per rischio tsunami [LIVE] : Un escursionista e’ morto e un altro e’ ferito sul versante dello Stromboli in eruzione. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Il canadair, spiega il comandante, non riesce a intervenire perche’ c’e’ troppo fumo e la zona e’ impervia. Il quadro drammatico e’ confermato anche dal sindaco di Lipari Marco ...

Esplosione Stromboli - rischio maremoti : “stare lontani dalle coste” : “La cosa più importante è stare in zone protette, nelle cosiddette aree ‘d’attesa’, come nella piazza di San Vincenzo, e lontani dal mare perchè un pericolo associato all’eruzione sono le frane che innescano maremoti, come avvenne nel 2002“. Così a RaiNews24 Guido Giordano, professore di Vulcanologia all’Università di Roma, in merito all’eruzione a Stromboli. La situazione è più critica a Ginostra, ...

Stromboli - dopo l’Esplosione arrivano i Canadair. Il sindaco : “No allarmismi” : Esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano di Stromboli. I turisti preoccupati si sono tuffati in mare mentre la Guardia Costiera ha fatto sapere che aiuterà chi lo vorrà a lasciare l'isola, anche se non ci sono motivi per l'evacuazione: almeno 30 persone hanno già lasciato l'sola. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. In fiamme la frazione di Ginostra. Nessun danno a cose o ...

Terrore a Stromboli - Esplosione sul vulcano : «Turisti in fuga si tuffano in mare». Colonna di fumo nero : Paura a Stromboli, dove una serie di violente esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano: due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco, dove la...

Forte eruzione dello Stromboli : potente Esplosione sull'isola - turisti in fuga : Un improvviso parossismo sta interessando lo Stromboli, vulcano situato nel basso Tirreno nell'arcipelago delle Eolie. Il vulcano sta dando vita ad una potente eruzione caratterizzata da altissime...

Terrore a Stromboli : Esplosione sul vulcano - turisti in fuga FOTO : Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall'Ingv di Catania. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco. La caduta di lapilli sta...