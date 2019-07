Esonda rio in Trentino, morta una donna

E' stata trovataladispersa in Valle di Fassa, in, dopo essere stata travolta dalle acque del rio San Nicolò,to a causa delle forti piogge. La vittima stava passeggiando insieme al marito nella zona di alga Crocifisso,quando si è verificata la tragedia. Una ventina di persone inoltre sarebbero rimaste isolate a causa del maltempo. Un alpinista è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sul ghiacciaio in Valfurva: i 3 precipitati facevano parte di una cordata.(Di mercoledì 3 luglio 2019)