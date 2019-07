Equipaggio Sea watch | Siamo felici | presto riabbracceremo Carola

Migranti : Equipaggio Sea watch a Licata - 'Felici - presto riabbracceremo Carola'/ Adnkronos (3) : (Agrigento) - Lo sguardo dello studente di Berlino si rabbuia quando ricorda i giorni trascorsi al limite delle acque territoriali e poi in rada a Lampedusa, fino alla sera dello sbarco, con i "momenti di caos" all'attracco. "I Migranti a bordo erano terrorizzati, non capivano cosa stesse succedendo

Sea Watch - le testimonianze dei migranti all’Equipaggio : “In Libia sole torture” : “Hanno subito ogni tipo di tortura. Abbiamo ascoltato in queste due settimane tante storie terribili”. Le testimonianze dei migranti raccolte dall’equipaggio a bordo della Sea Watch sono simili a quelle di tante altre persone che hanno tentato di scappare dalla Libia. “Uno di loro ci ha raccontato che in Libia a chi non conosceva l’arabo non veniva dato il cibo“. Oscar, uno studente di 26 anni imbarcato sulla nave, ...

Sea Watch - Conte : “Decisioni esagerate? Magistrati applicano legge - che piaccia o no’. Equipaggio : ‘Non volevamo far male’ : “Le leggi ci sono, che piaccia o non piaccia”. Dal G20 di Osaka il premier Giuseppe Conte commenta il caso della Sea Watch, dopo l’attracco della nave nel porto di Lampedusa e l’arresto della capitana, Carola Rackete, da ieri sera ai domiciliari sull’isola siciliana. “Se le decisioni degli inquirenti sono esagerate – aggiunge il presidente del Consiglio – dovete chiederlo a loro, domandate ai ...

L'Equipaggio della Sea Watch attacca Salvini : "Fa politica sui più deboli" : Luca Sablone Un componente delL'equipaggio della nave racconta quanto vissuto: "Siamo ancora sotto choc per quello che è accaduto la notte dello sbarco sul molo di Lampedusa" Oscar, uno studente tedesco di 23 anni, è stato raggiunto telefonicamente per testimoniare l'esperienza a bordo della Sea Watch. Il ragazzo, che fa parte delL'equipaggio della Ong, si è detto "ancora sotto choc per quello che è accaduto la notte dello sbarco sul ...

Migranti : Equipaggio Sea watch - 'Salvini non può fare politica sulla pelle di 40 persone' : Lampedusa, 30 giu. (AdnKronos) - "Non abbiamo seguito quello che ha detto il ministro Salvini in questo giorni, eravamo occupati a seguire i Migranti a bordo. Io capisco che Salvini deve fare politica ma prima vengono le persone, e non si può fare politica sulle spalle dei più deboli. E' sbagliato i

Migranti : Equipaggio Sea watch - 'Sotto choc per scene al porto - orgogliosi di Carola' (2) : (AdnKronos) - Oscar racconta anche come si è arrivati alla decisione di forzare il divieto del blocco della Finanza ed entrare in porto. "Poco dopo la mezzanotte la comandante ci ha riuniti per annunciarci che avremmo raggiunto il porto di Lampedusa perché i 40 Migranti a bordo non potevano più cont

Sea Watch - Gino Strada : “Solidarietà all’Equipaggio della nave. Salvini criminale - ha sulla coscienza morte di persone” : “Chi dice che la Sea Watch va affondata è un pazzo da ricoverare”. Gino Strada, fondatore di Emergency che in questi giorni festeggia i suoi primi 25 anni di vita a Milano (qui la diretta dell’evento), commenta così le parole di Giorgia Meloni sulla nave della Ong tedesca. “L’equipaggio della nave ha la mia solidarietà perché sta resistendo contro dei criminali politici che andrebbero perseguiti per legge. Salvini è uno che ha sulla ...

Matteo Salvini su Leoluca Orlando : "Pensa di dare la cittadinanza onoraria all'Equipaggio della Sea Watch" : Matteo Salvini non ha gradito l'ennesima provocazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha annunciato di voler concedere all'equipaggio e allo staff della nave Sea Watch la cittadinanza onoraria. "L'onorificenza sarebbe destinata - ha detto Orlando - agli uomini e alle donne della Sea Watc

Quelle novelle "Antigone" dell'Equipaggio della Sea Watch 3 : Francesco Boezi Sono dieci le donne che operano sulla Sea Watch. La loro azione parla pure di "senso di colpa europeo", che conduce alla distruzione della nostra civiltà Se è vero che il futuro del progressismo idealistico è tinto di rosa, allora è vero pure che Sea Watch 3 ha anticipato i tempi. Carola Rackete è balzata agli onori delle cronache per una serie di motivi. Intanto perché regge il timone, ma sull'imbarcazione lavorano o ...

Carola - Heidi - Verena : chi sono le donne dell’Equipaggio della Sea Watch | Il videoappello : Medici, capitane e mediatrici culturali, dalla Germania e dal resto d’Europa, a bordo della nave della ong tedesca anche 10 ragazze