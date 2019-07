Entro luglio sapremo se avremo i nuovi presidi O da settembre la situazione nelle

Ape social 2019 - invio domande Entro il 15 luglio : finestra - modalità - requisiti : Adempimento in vista per i lavoratori che intendono accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti pensionistici ordinari (pensione di vecchiaia o anticipata) con l’Ape social 2019. Infatti, il 15 luglio 2019 scade la seconda finestra temporale per richiedere all’INPS la certificazione dei requisiti d’accesso all’anticipo pensionistico 2019. Possono accedere a questo termine anche i soggetti già in possesso di “certificazione” che, ...

Previsioni meteo 3 luglio : temporali al nord - afa al cEntrosud : L'Italia sarà divisa in due, con temporali sparsi nelle regioni settentrionali dell'Italia e temperature alte e sole nel resto del paese. Nel weekend il bel tempo tornerà a farla da padrone ovunque, ma da domenica brusco calo termico.

Amazon taglia il 10% sul primo ordine ai titolari di partita IVA che si registrano Entro il 24 luglio : titolari di partita IVA, accorrete: Amazon regala uno sconto del 10% sul primo ordine a coloro che si registreranno ad Amazon Business entro il 24 luglio L'articolo Amazon taglia il 10% sul primo ordine ai titolari di partita IVA che si registrano entro il 24 luglio proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al CEntro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Concorso Regione Campania : bando Entro l'8 luglio annunciato dal Presidente De Luca : Il prossimo 8 luglio uscirà il bando del Concorso Regione Campania per 10mila posti di lavoro dato che, dopo i numerosi rinvii è finalmente giunta la conferma della data della sua uscita. Grazie a questo Concorso ci sarà l'integrazione di numerose figure professionali di cui è carente la Pubblica Amministrazione della Regione Campania. Secondo quanto annunciato dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca negli scorsi mesi e se saranno ...

Assunzioni Cnr - Croce Bianca-Verde : inoltro cv Entro luglio : Si informa che attualmente la Croce Bianca, la Croce Verde e il Consiglio Nazionale delle Ricerche assumono con contratti a tempo determinato e indeterminato nuove risorse professionali da assegnare tramite le sedi di lavoro situate sul territorio italiano. Posizioni aperte a luglio La Croce Bianca ha avviato alcune opportunità lavorative destinate a profili con il ruolo di autista sanitario da introdurre nelle aree occupazionali di Merano ...

Concorsi Ministero della Giustizia - Anas - Atm : invio cv Entro luglio e novembre : Al momento l'Ente Nazionale per le strade, l'Azienda Trasporti Milanese e il Ministero della Giustizia hanno proclamato ulteriori bandi di concorso pubblico per il reclutamento di nuovo personale diplomato e laureato, da accogliere in varie sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale. Bandi di concorso a luglio L'Anas ricerca con un contratto lavorativo a tempo indeterminato professionisti a supporto della direzione ICT ''gestione ...

Concorsi AdE - Mef - Camera di Commercio - Eni : domande Entro luglio : Si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Ente Nazionale Idrocarburi hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di numerosi posti di lavoro destinati a personale specializzato, da disporre in varie sedi occupazionali situate sul territorio italiano. Bandi di Concorso a luglio Il Direttore dell'Ade comunica che ...

Poste Italiane seleziona portalettere per l’estate : invio domanda Entro il 7 luglio : Come ogni anno Poste Italiane assume portalettere per la stagione estiva. L’elenco delle province nelle quali si cercano postini a tempo determinato è disponibile sul sito Internet ufficiale di Poste Italiane nella sezione "lavora con noi", che è anche quella da utilizzare per inviare la propria candidatura. Requisiti necessari per candidarsi Con l’arrivo della stagione estiva Poste Italiane assumerà come tutti gli anni dei postini a tempo ...

Concorso funzionari giudiziari - 1.850 posti : bando Entro luglio. In arrivo nuove assunzioni - tutte le novità : Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez. L’uscita del bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del ...

Sicilia : Cancelleri - 'tagli ai vitalizi Ars? Spero Entro luglio' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Adesso forti di questa vittoria (il taglio alle pensioni d'oro dei burocrati dell'Ars ndr), dobbiamo continuare sui vitalizi. Spero entro luglio di darvi questa notizia". A dirlo, in una diretta Fb, è il deputato regionale e leader Siciliano del M5S Giancarlo Cancelle

Tav - Ue chiede chiarimenti Entro luglio : 21.57 Italia e Francia devono chiarire entro luglio se e come intendono portare avanti il progetto Tav altrimenti rischiano di perdere i fondi ancora a disposizione e di dover restituire i 120milioni già ricevuti. Questa l'indicazione raccolta dall'Ansa a Bruxelles dopo il colloquio telefonico che nei giorni scorsi si è svolto tra Violeta Bulc, Commissario Ue responsabile per i Trasporti, e il mininistro delle Infrastrutture Toninelli.