Energia | ENEA | con l’ecobonus 3 | 3 miliardi di investimenti nel 2018 | 39 miliardi dal 2007

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Oltre 39diper interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,3solo nel, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di Megawattora (MWh). È questo in estrema sintesi il bilancio aldi 12 anni di ecobonus, il meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali introdotto nel. Il dato emerge dall’8° Rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’presentato oggi a Roma insieme al Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti dirinnovabili negli edifici esistenti. Nel soloha consentito un risparmio complessivo di 16 milioni di MWh, pari al consumo medio annuo dielettrica e termica delle famiglie di una città di 2,5 milioni di abitanti. Risultati molto positivi si riscontrano anche per altre tipologie di incentivi: sempre ...

