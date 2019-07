Emis Killa provoca il prete anti-rapper | Vieni a menare me

Emis Killa risponde a Don Pietro Cesena dopo la feroce omelia sui rapper st***zi : “Vieni a menarmi” : Emis Killa risponde a Don Pietro Cesena dopo che il sacerdote si è duramente scagliato contro i rapper definendoli str**** durante una delle sue ultime omelie. L'azione del religioso non è passata inosservata ai suoi fedeli, che l'hanno definita come un invito alla violenza, ma nemmeno a Emis Killa che ha risposto sui social invitando il parroco a presentarsi al suo cospetto per dargliele di santa ragione. Emis Killa ha quindi scelto ...

Emis Killa - online il video ufficiale di “Tijuana” : È online da oggi il video ufficiale di "Tijuana", il nuovo singolo di Emis Killa, estratto dal repack "Supereroe Bat Edition" (Carosello Records). Il video, diretto da Marc Lucas e Igor Grbesic, è stato girato tra le vie di Procida, in una calda giornata estiva. La bella Tijuana passeggia sull'isola, dove il tempo sembra essersi fermato, si muove sinuosa tra vie strettissime sovrastate da balconi pieni di panni stesi. Il paesaggio è quello ...

Emis Killa ancora senza freni su Twitter nei confronti delle donne : Emis Killa non smette mai di far parlare di sé e questa volta lo fa su Twitter parlando del fatto che secondo lui ad una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. ancora un tweet di Emis Killa che fa polemica. L’ultimo messaggio del rapper è riuscito nell’intento di far arrabbiare in molti condividendo una frase. "Ad una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo."-- Immediate ...

Emis Killa boccia il finale di Game of Thrones : le parole del rapper : Game of Thrones, il finale di stagione ha deluso anche Emis Killa: il rapper non promuove l’ottava stagione L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan della serie. Un finale diverso, magari con più colpi di scena o, semplicemente, un epilogo migliore per i protagonisti più amati […] L'articolo Emis Killa boccia il finale di Game of Thrones: le parole del rapper proviene da ...

