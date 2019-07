Emergenza rifiuti a Roma | “Situazione sgradevole e preoccupante | i batteri sono al lavoro”

Lorenzin contro Raggi : Roma sommersa da rifiuti - sindaca risolva Emergenza epocale : Roma – “Roma e’ in ginocchio sotto una montagna di rifiuti. L’estate sta ampliando l’emergenza che e’ diventata ormai anche sanitaria. I nuovi vertici dell’Ama si mettano subito al lavoro per far tornare la Capitale in uno stato dignitoso. Progettualita’ per gli impianti e per la gestione della raccolta: la sindaca Raggi la smetta di dare la colpa ad altri e risolva questa emergenza epocale”. ...

Rifiuti a Roma - Ama al lavoro per tamponare Emergenza. Compattatori all’opera in diverse zone della capitale : “L’Ama è impegnata con i suoi vertici e le sue maestranze per superare nel più breve tempo possibile l’attuale situazione complessa ed evitare possibili emergenze”. Lo dichiara l’ad di Ama Massimo Ranieri. L’attuale situazione, spiega Ranieri, riguarda “la raccolta dei Rifiuti e deriva dal gap fra il fabbisogno per i materiali indifferenziati prodotti dalla città di Roma e i conferimenti ridotti da ...

Così Roma soffoca tra i rifiuti : "L'Emergenza finirà entro Capodanno" : Carenza di impianti, poi di mezzi e di personale: un'emergenza che la Capitale sta sopportando da quasi un mese. Il sindaco...

Rifiuti Roma - “in strada 650 tonnellate al giorno”. Ama : “L’Emergenza è vicina”. La Regione trova alcuni impianti-tampone : Roma non riesce a smaltire 300 tonnellate di Rifiuti delle 2.800-2.900 che produce ogni giorno. Che diventano 650, se si considera anche il gap da recuperare per i guasti a Rocca Cencia e i “debiti” verso il vicino Abruzzo. Questo (anche) perché i vari impianti privati di cui si serve la Capitale hanno deciso – per motivi diversi ma tutti nello stesso momento – di abbassare il quantitativo che sono disposti ad accettare. E dal 31 ...

Emergenza rifiuti a Roma? Ama : "La risolviamo entro Capodanno" : La fine dell’Emergenza rifiuti nelle strade di Roma? “Ci siamo dati come tempi entro la fine dell’anno, entro San Silvestro”. Lo ha detto il neo cda di Ama, Massimo Ranieri, in commissione Trasparenza.“Abbiamo trovato una situazione di Emergenza del servizio, organizzativa e finanziaria perchè la società ha problemi di risorse che devono essere risolti. Questo non vuol dire che non ...

Emergenza rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

Emergenza rifiuti a Roma - l’allarme dell’ordine dei medici : “Si rischia l’emergenza sanitaria” : L’Ordine provinciale di Roma dei medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) lancia un nuovo allarme sull’Emergenza rifiuti della Capitale e il rischio che questa diventi Emergenza sanitaria. Il presidente dell’Ordine, Antonio Magi, preoccupato per la situazione ha deciso di scrivere nuovamente alla prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al ministro della Salute, Giulia ...

Rifiuti Roma - Ordine dei Medici : “Si rischia l’Emergenza sanitaria” : Roma sta affrontando il problema della gestione e dello smaltimento dei Rifiuti urbani che “rischia ormai di diventare una vera emergenza sanitaria. La pericolosa combinazione di cumuli di spazzatura abbandonata intorno ai cassonetti strapieni e il caldo eccezionale di questi giorni sta, infatti, progressivamente trasformando la Capitale in una maleodorante discarica a cielo aperto, con forti rischi per la salute dei cittadini”: lo ...

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi : “Basta con gli allarmismi - i trasbordi non sono discariche” : “Sgomberiamo ancora una volta il campo da inutili e strumentale allarmismi. Il trasbordo di rifiuti è un’operazione che prevede solo il loro passaggio da un camion piccolo a uno più grande, senza accumuli sul terreno. È un’attività del tutto sicura e non impattante che viene già effettuata in diverse zone di Roma“, scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. “I rifiuti non toccano terra, non si creano discariche o ...

Roma tra roghi e spazzatura : Raggi nomina l’assessore al Verde - ma non ha la delega ai rifiuti. Regione : “Emergenza” : Macchine rotte, trasbordi vietati da sollevazioni popolari, impianti privati in manutenzione da settimane e almeno mille tonnellate di rifiuti abbandonati in strada. Non si attenua la crisi estiva dei rifiuti a Roma. Una difficoltà che le opposizioni stanno cercando di cavalcare per prendere a spallate il Campidoglio e provare far cadere la sindaca Virginia Raggi. La quale continua a reagire invocando la “guerra dei rifiuti”. Fatto sta che da ...

Rifiuti - i cinque errori che soffocano Roma : ?ecco le cause che hanno portato Ama all?Emergenza : La crisi dei Rifiuti a 40 gradi poteva essere evitata. E poteva anche essere facilmente prevista. A Roma Capitale si scrivono post zelanti su Facebook in cui si distribuiscono colpe ad altri o si...

Emergenza rifiuti a Napoli - l'assessore Del Giudice : «Spazzatura dalla provincia : ho le prove - denuncio» : Resta un pugno nello stomaco quella mini discarica - molto puzzolente - al centro di piazza Bellini, sta lì da 4 giorni e gli operatori di Asìa giurano che per oggi dovrebbe...

Rifiuti : scongiurata Emergenza a Bellolampo - discarica Palermo resta aperta : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - La discarica di Bellolampo non chiuderà. Il vertice di questo pomeriggio tra l'amministratore unico della Rap Giuseppe Norata, l’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania e i dirigenti aziendali e comunali, ha scongiurato l'emergenza Rifiuti nella discarica di Pal

Rifiuti : scongiurata Emergenza a Bellolampo - discarica Palermo resta aperta (2) : (AdnKronos) - Tra le soluzioni individuate per superare le criticità, l’acquisizione di ulteriori attrezzature che potranno implementare l’attività dell’impianto e sopperire al notevole aumento dei quantitativi di Rifiuti conferiti dalla provincia e "superiori a quelli concordati nei tavoli con la R