Elezione presidente parlamento europeo 2019 | eletto David Sassoli

Fumata nera per l’Elezione del presidente del Parlamento europeo. A Sassoli mancano 7 voti : Fumata nera per l’elezione del presidente del Parlamento europeo. Nella prima votazione nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario. All’europarlamentare del Pd sono mancati sette voti - 325 invece dei 332 necessari - per centrare l’elezione al primo tentativo. L’Eurocamera procederà ora a una seconda votazione per scegliere il successore di...