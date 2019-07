EA Originals è nato per cambiare la percezione della società agli occhi del pubblico

eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019) EA, l'etichetta dell'editore focalizzata sui titoli minori, è stata creata in modo che il catalogo di EA potesse offrire molto più dei grandi giochi.Tuttavia, come riporta VG247, Matt Bilbey, vicepresidente esecutivo di EA, ha affermato che EAnon è stato progettato solo per creare giochi che EA non produce abitualmente, ma è anche un modo perladi EAdel."EA è sul mercato da 25 anni e ancora per i giocatori siamo ancora un gruppo di cattivi" ha affermato. "Noi adoriamo creare giochi, ma sfortunatamente quando facciamo errori il mondo lo viene a sapere e le cose si ingigantiscono".Leggi altro...

spaziogames : #EA spiega le idee dietro il programma #EAOriginals, che ha lanciato giochi come Unravel e A Way Out. - FPSREPORTER : EA Originals nato anche per cambiare l’immagine di EA -