E T L' EXTRA-TERRESTRE | ITALIA 1 Streaming video del film di Steven Spielberg

E.T. L’EXTRAterrestre : trama - anticipazioni e curiosità sul film in tv : E.T. L’extraterrestre: trama, anticipazioni e curiosità sul film in tv Quando si parla di E.T. L’extraterrestre non sono necessarie presentazioni. Il capolavoro del 1982 diretto da Steven Spielberg ha segnato intere generazioni e influenzato gran parte della filmografia successiva. L’alieno tutto occhi e e gentilezza è entrato nell’immaginario collettivo e a distanza di anni continua ad essere tra i personaggi più amati del ...

E.T. L’EXTRA-terrestre - stasera in tv il mondo salvato dai ragazzini di Steven Spielberg : E.T. L’Extra-terrestre (1982) è il compimento dell’ideale di Steven Spielberg, per il quale il cinema deve essere un “apparato concepito per il sogno e per lo stupore, per la fiaba e per la meraviglia” (Franco La Polla). Il film è costruito come una favola, a partire dalle prime inquadrature in cui, attraverso il fitto fogliame del bosco, s’intravede come fossimo in un cartone animato della Disney d’una volta (quella di Bambi, per intendersi) ...

Uno sceriffo EXTRAterrestre... poco EXTRA e molto terrestre/ Su Nove in onda il film : Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre in onda oggi, 1 luglio dalle ore 21:10 sul canale Nove. Protagonista è Bud Spencer

Diana Pasulka : Presto il Credo EXTRAterrestre spazzerà via le Religioni : Diana Walsh Pasulka professoressa di studi religiosi presso l’Università della Carolina in una interessante intervista rilasciata su Vox Media ci racconta la visione sul mondo religioso tra qualche anno. Oggi le persone che Credono fortemente nella vita extraterrestre intelligente è all’incirca pari a chi crede in Dio e Diana Pasulka non pensa affatto che sia una […] L'articolo Diana Pasulka: Presto il Credo extraterrestre ...

Esponente dell’Agenzia Spaziale Italiana : Forse siamo davvero un esperimento EXTRAterrestre : Sensazionale affermazione di una Esponente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Gli ufologi hanno da sempre sostenuto, tra le varie tesi per spiegare l’origine e la provenienza degli ufo, nel caso in cui si accertasse in modo inequivocabile la loro matrice extraterrestre intelligente e tecnologica, che la specie umana sia stata creata da creature provenienti da ‘altrove‘, in […] L'articolo Esponente dell’Agenzia ...

Materia organica di origine EXTRAterrestre scoperta in Sudafrica : Materia organica di origine extraterrestre è stata scoperta nelle rocce sedimentarie dei Monti Makhonjwa, in Sudafrica, tra i più antichi della Terra. È stata trovata nei frammenti di meteoriti ricchi di carbonio piovuti sul nostro Pianeta più di 3 miliardi di anni fa e rimasti incastonati nelle rocce di queste montagne. I dettagli sono illustrati nello studio pubblicato sulla rivista Geochimica et Cosmochimica Acta dal gruppo del Centro ...

Ufo - il Pentagono ammette : "Stiamo indagando su certi fenomeni". Vita EXTRA-terrestre? : E' una svolta clamorosa quella del Pentagono che ha finalmente ammesso che sta tuttora indagando sugli Ufo. Un portavoce del Dipartimento della Difesa Usa ha detto al New York Post che un'iniziativa governativa segreta denominata Advanced Aerospace Threat Identification Program (Aatip) "ha condotto

Un oceano sotto la superficie di Plutone? “L’esistenza della vita EXTRAterrestre è più plausibile” : Uno strato di gas sotto le superfici ghiacciate di oggetti celesti lontani potrebbe indicare che nell’Universo esistono più oceani liquidi di quanto si è pensato finora: è quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience. Nel 2015, la navicella New Horizons ha fornito le prime immagini del pianeta nano e delle sue lune. I dati mostravano la topografia del pianeta, compreso un bacino ellissoidale di colore bianco chiamato Sputnik ...

Vita su Marte - aumentano sempre piu’ le possibilita’ di vita EXTRA terrestre : Quasi tutta l’acqua su Marte esiste allo stato ghiacciato, sebbene esista anche in piccole quantità come vapore nell’atmosfera, occasionalmente la si può trovare sotto forma di acque salmastre a basso volume liquido nel terreno marziano poco profondo. L’unico posto dove l’acqua è visibile in gran quantità e sotto forma di ghiaccio sono i due Poli. Attorno a Marte, la concentrazione di ossigeno è pari allo 0,14%, contro il 21% ...