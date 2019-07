È Leonardo Di Caprio a produrre lo 007 ambientalista

Leonardo DiCaprio ha venduto un teschio di dinosauro a Russell Crowe : Sì, proprio un vero teschio di dinosauro The post Leonardo DiCaprio ha venduto un teschio di dinosauro a Russell Crowe appeared first on News Mtv Italia.

Russell Crowe e la testa di dinosauro comprata da Leonardo DiCaprio : ‘Colpa della vodka’ : A chi non capita di comprare una testa fossile completa (e soprattutto vera) di dinosauro? Russell Crowe ha raccontato il singolare acquisto, risalente a una decina di anni fa, quando – direttamente dalle mani di Leonardo DiCaprio – ha deciso di portare a casa per i suoi figli un vero e proprio cranio originale di dinosauro: “L’ho comprata per i miei ragazzi e, sapete, forse mi sono fatto un po’ prendere la mano ma ...

Leonardo DiCaprio fa una donazione milionaria per fermare la caccia : Leonardo DiCaprio con una donazione di oltre 100 milioni di dollari per porre fine alla caccia si conferma uno dei volti di Hollywood più impegnati nella difesa del pianeta. Leonardo DiCaprio recentemente apparso a Cannes 2019 per promuovere il suo ultimo film diretto da Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” prosegue la sua ... Leggi tuttoLeonardo DiCaprio fa una donazione milionaria per fermare la cacciaL'articolo ...

The Departed – Il bene e il male : trama - cast e curiosità del film con Leonardo DiCaprio : Giovedì 6 giugno, su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda il film del 2006 diretto da Martin Scorsese e pluripremiato The Departed – Il bene e il male. The Departed – Il bene e il male: trailer The Departed – Il bene e il male: trama I protagonisti sono Colin Sullivan e il suo alter-ego Billy Costigan. Il primo è stato cresciuto dal boss criminale irlandese Frank Costello e ora che è uno dei migliori agenti del ...

Revenant - Redivivo/ Su Tv8 il film con Leonardo DiCaprio - oggi - 5 giugno 2019 - : Questa sera, 5 giugno, su Tv8 va in onda il film 'Revenant - Redivivo', diretto da Alejandro González Iñárritu e interpretato da Leonardo DiCaprio.

Cannes - Leonardo DiCaprio ai piedi di Lina Wertmuller : Cannes - Leonardo DiCaprio ha voluto conoscerla e salutarla e la foto dell'incontro, mano nella mano, ha fatto subito il giro del web. Lina Wertmuller è a Cannes con il suo attore feticcio...

Luke Perry era un’icona! Il ricordo commosso di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio : “Lavorare con lui ci ha fatto sentire come bambini in un negozio di caramelle: era una persona speciale”, hanno detto i due divi al Festival di Cannes. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno ricordato commossi Luke Perry in occasione della premiere di C’era una volta a...Hollywood al Festival di Cannes. In un’intervista rilasciata ad Esquire, i divi hanno raccontato com’è stata l’esperienza sul set con l’attore, stroncato da un ictus lo scorso ...

