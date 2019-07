Dramma estate | 15 bimbi morti nelle auto bollenti in USA

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Sono già 15 nell’2019 i bambini americaniin. Un dato che colpisce, anche perché la stagione calda è appena iniziata. I piccoli, riferisce ‘Usa Today’, sonoin seguito a un colpo di calore, dopo essere stati chiusi in veicoli al cui interno le temperature erano molto elevate. L’ultimo caso si è registrato pochi giorni fa in Tennessee, a Morristown: vittima un bimbo di 3 anni trovato in un minivan parcheggiato vicino casa solo in serata, dopo che era sparito dalle 16. Secondo lerità, che indagano sulla vicenda, il bimbo sarebbe sfuggito al controllo degli adulti, nascondendosi nell’e restando intrappolato. Un tragico incidente, dunque. Ma negli States secondo le stime sono in media 38 i bambini sotto i 15 anni che ogni anno perdono la vita dopo essere stati lasciati indurante la stagione calda. Quando fa molto ...

