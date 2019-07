Diritto di recesso da Vodafone senza costi non garantito per tutti | scatta la mega multa

optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ildidanon è stato semprenell'ultimo anno. La non felice conclusione è quella espressa nell'ultimo parere AGCOM che ha inflitto all'operatore rosso unada 580.000 euro. Quali sono le specifiche colpe di cui si è macchiato il vettore? Cè da dire, in prima battuta, che pressappoco lo stesso provvedimento ha riguardato nei giorni scorsi TIM, Wind Tre e Fastweb. Mancava all'appello soloappunto, raggiunto dalla pesante sanzione solo a distanza di qualche giorno. La pratica commerciale condannata è stata quella di non aver consentito ildiappunto ai clienti in caso di rimodulazioni. A partire dall'agosto 2018, le cose sono andate grosso modo così: nonostante le modifiche unilaterali del contratto imposte dall'alto , gli utenti non hanno ottenuto ildidaaggiuntivi. ...

