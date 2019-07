Diplomati magistrali con una sola annualità | governo pensa a straordinario bis

Confermare Diplomati magistrali sullo stesso posto - interrogazione a Bussetti : Si intensifica l’attività dei parlamentari di Fdi supporto dei diplomati magistrali. Quest’oggi l’onorevole Paola Frassinetti, vicepresidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro Bussetti. La questione riguarda i diplomati magistrali in ruolo con riserva che verranno assunti da concorso straordinario. Per loro si chiede la ...

Diplomati magistrali con servizio nelle paritarie non sono figli di un Dio minore : I Diplomati magistrali che non hanno il requisito delle due annualità di servizio nelle ultime 8 per partecipare al concorso straordinario contestano la decisione assunta con il decreto dignità da questo governo. Nello specifico la questione riguarda tutti quei docenti che hanno lavorato presso le scuole paritarie. Fin dai giorni successivi della pubblicazione del bando del concorso straordinario, moltissimi di loro hanno puntato il dito contro ...

La richiesta di una giusta soluzione per i Diplomati magistrali in ruolo con riserva : La partita dei Diplomati Magistrali è ancora aperta e non intendono arrendersi, cercando di far presa ancora una volta sul Miur e sulla necessità di trovare una soluzione consona alla loro complicata situazione. Proprio a tal proposito la lettera che segue, firmata Cub Piemonte, è arrivata in redazione per poter far sentire la voce di questi insegnanti: “Siamo un gruppo di docenti Diplomati/e Magistrali, ancora precari in attesa del ruolo, ...

Come verranno chiamati i Diplomati magistrali dalle graduatorie di merito regionali : I diplomati magistrali che hanno affrontato il concorso riservato saranno immessi in ruolo da settembre. Questa possibilità è legata alla disponibilità delle cattedre residuate dai trasferimenti. Sono cambiati nuovamente i criteri di assegnazione alle scuole. Gli ambiti territoriali e la chiamata diretta vanno in soffitta. I docenti vincitori di concorso sceglieranno direttamente la scuola sulla base dell’ordine di graduatoria facendo ...

Diplomati magistrali : MIUR e sindacati tornino al tavolo delle trattative : Per i Diplomati magistrali esclusi dal concorso straordinario indetto con decreto dignità si potrebbero riaprire le speranze per una sessione bis. Questa possibilità è legata alla condizione che venga vagliata una proposta del senatore Pittoni, già presentata ai sindacati e al Ministero, affinché le due parti possano verificarne la fattibilità e rispondere in tal modo alle esigenze di tutti quei docenti che per pochi giorni non erano riusciti a ...

Diplomati magistrali concorso straordinario bis - aggiornamento : Per i tanti Diplomati magistrali rimasti esclusi dalla partecipazione al concorso straordinario, deciso dal governo Conte per risolvere l’emergenza creata dalla pronuncia della plenaria del Consiglio di Stato, si riaprono le speranze di ottenere la stabilizzazione. Le voci che si diffondevano in rete sulla possibilità di una sessione bis riservata agli esclusi dalla procedura concorsuale precedente riferivano circa l’intenzione di ...

Concorso straordinario bis Diplomati magistrali - apertura agli esclusi : Tra i diplomati magistrali erano circolate indiscrezioni che parlavano di una Concorso straordinario bis per DM con nuovi requisiti. La notizia è trapelata durante un convegno dedicato al precariato dove ai presenti era stata consegnata una bozza di emendamento che era stata diffusa da uno dei partecipanti all’incontro che si era svolto in Campidoglio. Eccola di seguito. L’assenza di documenti ufficiali ha provocato spesso asperrimi ...

Diplomati magistrali in ruolo con clausola risolutiva vanno confermati sulla stessa scuola : In vista del nuovo anno scolastico il Ministero dovrà adoperarsi per effettuare le immissioni in ruolo da concorso straordinario. In questo primo scorcio di estate si stanno concludendo i colloqui orali onde procedere alla formazione delle graduatorie di merito regionali dalle quali nominare in ruolo i Diplomati magistrali. sulla destinazione finale alla scuola di assegnazione di titolarità pende ancora un’incognita. Il riferimento è a ...

I Diplomati magistrali attendono ancora il giudizio per Cassazione sulla plenaria : Sono trascorsi ormai 60 giorni dall’udienza in Cassazione avverso la decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali. Si attendeva l’esito del ricorso sul presunto abuso di potere esercitato dal Cds nella decisione che confermava l’esclusione dalle Gae dei docenti in possesso del titolo di diploma magistrale a qualsiasi titolo conseguito, ivi incluso quello a indirizzo socio pedagogico e ...

Scuola - le responsabilità del MoVimento 5 Stelle sulle scelte per i Diplomati magistrali : A Radio Cusano Campus il presidente della VII Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati, On. Luigi Gallo, è stato intervistato all’indomani del risultato delle elezioni europee. Nonostante il governo sia formato da due partiti, chi ha pagato maggiormente lo scotto delle scelte sulla Scuola e sul reclutamento dei docenti è stato il MoVimento 5 Stelle. L’onorevole Gallo ha spiegato il motivo che ha fatto perdere ...

Diplomati magistrali : ancora incertezze sul loro futuro : Si torna a parlare dei Diplomati Magistrali. Dopo due plenarie e continue sentenze di merito negative, questi insegnanti continuano a rivendicare il diritto alle Gae. Molta è ancora la carne al fuoco che li riguarda nonostante anche le molte incertezze. La partita non è dunque ancora persa. La petizione europea È ancora in corso la petizione europea Scirpoli 934/2018 che, ad oggi vanta circa 5.400 firme. Numeri ancora troppo bassi se si ...

Diplomati magistrali e terminologia legale : I Diplomati magistrali si trovano spesso alle prese con termini sconosciuti quando si tratta di capire a che punto si trova un ricorso. Le vicende che li hanno coinvolti in questi ultimi cinque anni sono molto significative in questo senso. L’ultimo caso è rappresentato da un termine molto usato quando si parla di tempi di discussione di un ricorso. La domanda di oggi è: che cosa significa andare in perenzione? Prime informazioni Vediamo ...

Diplomati magistrali depennati - continuità didattica al 30 giugno non per tutti : Come previsto, nel corso dell’anno scolastico che sta giungendo al termine, stanno arrivando le sentenze di merito attese dai Diplomati Magistrali. La maggior parte di esse, sfortunatamente per questi insegnanti, sono negative. E la conseguenza è la cancellazione dalle Gae, dalla conseguente I fascia delle graduatorie d’istituto e la perdita del ruolo per chi lo avesse ottenuto con riserva. In tutto ciò va precisato come il Decreto ...

Concorso Straordinario - la “protesta” dei Diplomati Magistrali : Il Concorso Straordinario, nella maggior parte delle regioni, sta giungendo al termine. L’espletamento della prova orale per gli ultimi candidati è previsto tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Solo in alcune regioni quali Emilia Romagna e Sardegna per la primaria comune, e sempre Emilia Romagna per la primaria sostegno, i calendari sono agli esordi. E nel frattempo è già stato pubblicato il decreto del Concorso Ordinario, di cui si ...