Dengue a Bologna | allarme in Emilia Disinfestazione in città | le zone colpite

Caso di Dengue a Bologna - in città scatta profilassi e disinfestazione : La persona colpita da Dengue ha importato la malattia da un Paese del Sud-Est asiatico ma l'amministrazione comunale ha dato subito il via alle misure previste in questi casi da un protocollo regionale con interventi di disinfestazione in diverse aree stradali che proseguiranno per alcuni giorni.Continua a leggere