De Nicola | “Il caso Ospina non c’entra | vado via per un altro motivo…”

forzazzurri

(Di mercoledì 3 luglio 2019) De: “Ilnon c’entra,via per unmotivo…”. Le sue parole a ‘Il Mattino’ “Fa un certo effetto non vedere Alfonso Decircondato dai suoi grafici e dai suoi appunti medici sui calciatori del Napoli. Ma dopo 14 anni si è interrotto il suo rapporto professionale con il club azzurro. A Dimaro non ci sarà. «E lo ammetto, sono triste ma vuol dire che farò un po’ di vacanza». De: “Ilnon c’entra,via per unmotivo…”. Professore, va via per la gestione del? «Non scherziamo, non c’entra nulla.via perché a un certo punto il Napoli ha deciso che era meglio che le nostre strade si separassero. Tante volte l’ ho pensato anche io che sarebbe stato giusto cambiare aria, ma poi il legame con la città e il calore dei tifosi mi hanno ...

vitaindiretta : La Corte d'assise di Catania ha condannato all'ergastolo Nicola Mancuso, colpevole dell'omicidio della 19enne… - LauraPausini : Rivivi con noi il nostro primo concerto allo Stadio San Nicola di Bari per #LB2019! @BiagioAntonacci - LauraPausini : Domani è il giorno di debutto di #LB2019. Sono certa che ogni prova, ogni nottata e ogni sacrificio sarà ripagata d… -