De Nicola al Mattino | «Ospina? Lo rifarei dieci volte | era solo un taglietto»

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’addio Il dottor Alfonso Despiega i motivi del suo addio al Napoli in un’intervista al«Vado via perché a un certo punto il Napoli ha deciso che era meglio che le nostre strade si separassero. Tantel’ho pensato anche io che sarebbe stato giusto cambiare aria, ma poi il legame con la città e il calore dei tifosi mi hanno sempre fatto tornare sui miei passi» Una decisione condivisa dunque, per un rapporto di lavoro, che come spesso accade era arrivato al termine. Nessun problema personale con Ancelotti «Ho curato i suoi problemi, è venuto da me per tanti consigli che riguardavano i suoi familiari. Credo che la stima nei miei confronti sia in questi gesti» E neanche con il presidente con cui il dottore conserva un rapporto consolidato come con uno di famiglia. Il pensiero di andare via, confessa, c’era già stato con Sarri, ma il tecnico gli ...

