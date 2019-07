David Sassoli | tra fiori | pianoforte | storia e presepe E un sogno europeo spiegato anche

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Per raccontare l’uomo bastano le sue passioni. I, anzitutto: “È capace di stare un’ora all’aeroporto di Amsterdam a cercare un particolare bulbo da piantare nella sua villa a Roma. E ci riempie di foto del suo giardino su Whatsapp”, racconta chi lo conosce bene. Ilnapoletano, quello vero, che da diversi anni è installato in una stanza di quella stessa villa: “Ogni novembre fa arrivare nuovi pezzi pregiatissimi da San Gregorio Armeno, per far crescere il. Vuole solo personaggi con abiti di seta, occhi di vetro e faccia di porcellana”. E poi il(“Suona musica classica”) e la lettura della(“Quella romana, centrata su Cesare”)., il nuovo presidente del Parlamento, ama le cose che richiedono tempo e che per natura sono piuttosto inoffensive. Cose che forse rispecchiano un tratto del suo carattere, quello della mediazione sui ...

