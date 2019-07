Dalla Spagna | Pogba avrebbe telefonato a Sarri | vuole la Juventus RUMORS

Gruppo PSA - Sotto indagine per presunti aiuti statali Dalla Spagna : La Commissione Europea ha avviato un'indagine sulle agevolazioni concesse dalla Spagna per sostenere gli investimenti del Gruppo PSA presso lo stabilimento galiziano di Vigo. In particolare i funzionari di Bruxelles temono che le agevolazioni promesse da Madrid possano violare le normative comunitarie sugli aiuti di Stato.L'impianto di Vigo. Il produttore transalpino, proprietario dei marchi Peugeot, Citroen, Opel e DS, ha avviato nel 2015 ...

Calciomercato - Dalla Spagna : Pogba chiama Sarri - vuole la Juventus : E’ una Juventus scatenata, i bianconeri assoluti protagonisti del mercato e che stanno per rinforzare massicciamente la rosa nonostante una squadra già fortissima. E’ già tutto fatto per l’arrivo del centrocampista Rabiot mentre è ai dettagli la trattativa con l’Ajax per il difensore de Ligt, la Juventus sta per assicurarsi uno dei migliori difensori in prospettiva ma anche per il presente in circolazione. E non è ...

Calciomercato Milan - Dalla Spagna : è fatta per Theo Hernandez : dalla Spagna sono sicuri: è fatta per Theo Hernandez al Milan. Secondo il quotidiano ‘Marca’ sarà il difensore reduce dal prestito alla Real Sociedad il prossimo a lasciare il Real Madrid dopo Marcos Llorente, Kovacic e Odegaard. Accordo totale tra le parti: il 21enne giocatore francese di origini spagnole si trasferirà alla squadra rossonera, senza diritto di ‘recompra’ in favore dei blancos e firmerà un contratto ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Dalla Spagna : James vuole l'Atletico! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: le Ultime notizie in casa campana. Dopo il colpo Manolas si cerca di chiudere per Veretout. Ipotesi di rinnovo per Fabian Ruiz.

Dalla Spagna : Pogba preferirebbe ritornare alla Juve che trasferirsi al Real Madrid : Dal primo luglio parte ufficialmente il calciomercato, anche se alcune trattative sono in via di definizione ed altre invece sono state già definite: le protagoniste in Serie A attualmente sono soprattutto le società di vertice, con Juventus, Inter e Napoli che sono pronte a rinforzare le loro rose per poter essere competitive in Serie A ed in Champions League. Proprio l'Inter a breve potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko ...

Dalla Spagna arrivano conferme : 'Al 95% De Ligt andrà alla Juventus' : Gli obbiettivi stagionali della Juventus sono sempre gli stessi, vincere tutte le competizioni a cui partecipa e perchè ciò avvenga, ogni anno cerca di rinforzare la rosa. La scorsa stagione, ad esempio, è stato acquistato Cristiano Ronaldo per dare l'assalto alla Champions League, ma la débâcle avvenuta ai quarti, avrebbe evidenziato delle lacune nella rosa, a centrocampo ma soprattutto in difesa, i cui protagonisti non garantirebbero le ...

Isco Juventus - Dalla Spagna : nuovi contatti tra Juve e Real : i dettagli : Isco Juventus – Isco Alarcón è stato per anni un pallino della dirigenza bianconera e di Max Allegri, che avrebbe voluto allenarlo fin dalla sua prima stagione alla Juventus. Adesso le cose con Sarri sembravano cambiare, ma per alcuni versi non così. Infatti, stando a quanto riporta Don Balón, Florentino Pérez avrebbe deciso di mettere Isco sul mercato fissando […] More

Il Roma – Caso Albiol strane nuove Dalla Spagna : se non trova acquirenti potrebbe ripensarci. Due spagnole interessate…” : Fturo Albiol, spuntano anche Real Sociedad e Valencia Raul Albiol difensore spagnolo del Napoli ha chiesto alla società di voler tornare in Spagna, ma al momento non risulta alcun pagamento della sua clausola rescissoria da parte di club della Liga. Ad oggi non c’è nulla di ufficiale. Il Napoli, è stato informato della volontà del calciatore di andare via, e adesso aspetta il pagamento dei milioni della clausola rescissoria. Il futuro ...

Allerta Meteo Veneto : perturbazione Dalla Spagna - in arrivo rovesci e temporali : Una saccatura proveniente dalla Spagna determinerà sul Veneto una crescente instabilità, con rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, locali sulla pianura centro-settentrionale. In particolare domani, sabato 22, ci sarà la fase di maggiore instabilità, con frequenti rovesci e temporali. Sulla base di queste previsioni Meteo, elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ...

Dalla Spagna : James Rodriguez sempre più vicino al Napoli : Secondo il giornale online Don Balon, James Rodriguez non deciderà del suo futuro prima di aver finito la sua esperienza in Copa America ma ha una priorità: venire a giocare a Napoli. Anzi, di più: ricongiungersi a Carlo Ancelotti. Il trasferimento al Napoli gli garantirebbe di essere il più pagato della rosa, di giocare in Champions League e in Serie A, un campionato che non conosce ma in cui potrà contendere lo scudetto a Ronaldo e alla ...

Dalla Spagna : è fatta tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez : Secondo il giornale online Don Balon, James Rodriguez non deciderà del suo futuro prima di aver finito la sua esperienza in Copa America ma ha una priorità: venire a giocare a Napoli. Anzi, di più: ricongiungersi a Carlo Ancelotti. Il trasferimento al Napoli gli garantirebbe di essere il più pagato della rosa, di giocare in Champions League e in Serie A, un campionato che non conosce ma in cui potrà contendere lo scudetto a Ronaldo e alla ...

Dalla Spagna : Albiol lascia Napoli Il Villarreal paga la clausola : La Spagna nel futuro di Raul Albiol. Secondo quanto riportato in queste ore dal quotidiano spagnolo Marca, il centrale azzurro sarebbe pronto a cambiare casacca per il ritorno in patria. Non...

Calciomercato Napoli - Dalla Spagna : “Albiol a un passo dal Villareal” : Dopo sei stagioni nella città partenopea, potrebbe concludersi l’avventura di Raul Albiol con la maglia del Napoli. A darne notizie è ‘Marca’, secondo cui il difensore sarebbe ad un passo dal Villareal. Per il quotidiano iberico, il club spagnolo sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria di 4 milioni, ‘interrompendo’ difatti la coppia centrale (con Koulibaly) che per tanti anni ha fatto le fortune degli ...

Indiscrezione Dalla Spagna : rottura totale tra Neymar e il PSG! : Continua il momento tutt’altro che felice per Neymar. Tra le accuse di stupro e l’infortunio in amichevole che ha compromesso la sua partecipazione in Copa America, arriva anche la rottura con il Paris Saint Germain. Lo scrive in Spagna il quotidiano catalano ‘Sport’, secondo cui il giocatore vorrebbe andar via e avrebbe espresso la propria volontà al suo club, che tuttavia sta cercando di opporre resistenza. ...