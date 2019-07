Dalla lavatrice al mare | inquinamento anche dalle microfibre

Come ridurre la quantità di microplastiche inquinanti scaricate Dalla lavatrice : (foto: Dblight/Getty Images) Numerose ricerche scientifiche, a cominciare da una tutta italiana pubblicata la settimana scorsa, hanno confermato che i capi sintetici lavati in lavatrice rappresentano una delle principali fonti di contaminazione delle acque per quanto riguarda le cosiddette microplastiche primarie, ossia quei piccolissimi filamenti plastici che entrano nell’ambiente già in forma frammentata. Come noto, si tratta di un ...