Da Hollywood alla Sicilia | Nicole Kidman ritira il Taormina Arte Award

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019)è stata la protagonista in assoluto della sessantacinquesima edizione delFilm Fest. Il Festival, che quest’anno vede come madrina l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, presentato dconduttrice e attrice Carolina Di Domenico, prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione(sostenuta dall'Assessorato regionale al Turismo e dal Comune di), con la direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte. La Masterclass dellaIn sala A, del palazzo dei Congressi di, si è svolta la masterclass dell'attrice australiana, vincitrice, tra gli altri, di un Premio Oscar, quattro Golden Globe, due Emmy, un premio BAFTA, un Orso d'Argento, sei AACTAs ed uno Screen Actors Guild. Laha entusiasmato il pubblico taorminese con la sua classe, eleganza ...

dir_ambientale : #Hollywood e l'#ambiente. La star di Hollywood si è unita alla vedova di Steve Jobs per proteggere la #biodiversità… - non_si_vince : RT @scarabellimauro: Le basette piu' belle mai viste. #JohnBelushi alla premiere di '1941. Allarme a Hollywood'. HIGH TIMES FOLKS!! @nicvac… - gplexousted : RT @scarabellimauro: Le basette piu' belle mai viste. #JohnBelushi alla premiere di '1941. Allarme a Hollywood'. HIGH TIMES FOLKS!! @nicvac… -