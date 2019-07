Creme solari che costano poco | da comprare online

Vitamina D e Creme solari - un punto su rischi e vantaggi : Vitamina D, croce e delizia della salute. Un ormone essenziale per la ossa, per la prevenzione del cancro e del diabete, per la salute cardiovascolare. Ma anche uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni. Quanta ne serve realmente? E come assicurarsene abbastanza? Per quest’ultima domanda esistono due risposte: alimentazione ed esposizione alla luce solare, che stimola la sua produzione nella pelle. Più facile a dirsi che a farsi, però, visto ...

Creme solari - sostanze chimiche penetrano nel sangue : L’importanza dell’utilizzo delle Creme solari quando ci si espone a lungo al sole è,ormai,un dato di fatto. Così, quando arriva l’estate,inizia la spasmodica ricerca dei migliori prodotti in commercio che non aggrediscano la pelle. Tuttavia, uno studio condotto da FDA conferma che le sostante chimiche presenti nelle Creme solari penetrano nel sangue. Dobbiamo preoccuparci? Scopriamolo insieme. Grazie alla diffusione delle campagne di ...

Attenzione alle Creme solari? La pelle assorbe le sostanze chimiche… : La voglia di una sana abbronzatura, proteggendo la pelle con le creme solari, sembra non essere poi così salutare. Se da un lato infatti creiamo uno schermo contro il sole, dall’altro le sostanze chimiche più usate nelle creme e negli spray entrano in circolo nel sistema sanguigno e nell’organismo in sole 24 ore. Questo il risultato di uno studio commissionato dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense che ha mostrato ...