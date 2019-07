Costumi da bagno uomo | ecco chi influenza le scelte del 2019

Costumi da bagno uomo : le tendenze dell’estate 2019 : Alexander SkarsgardPolo Ralph LaurenLacosteOrlebar BrownStefano de MartinoDolcerivaFrescobol CariocaOVSMarco CartaNorth FaceMC2 Saint Barth KenzoFederico FazioGalloGalloGoldenpointGolden pointYamamayYamamayMalumaStussy StockTommy HilfigerSundekLeo GassmannIntimissimiChimborazoLoewe Mario BalotelliOniaNikeClub MonacoMark WahlbergVilebrequinEtroDolce & GabbanaIncede con passo sicuro sulla sabbia lo statuario attore svedese Alexander Skarsgård. ...

Costumi da bagno per l'estate 2019 : i 5 trend dell'anno : “Dai pois, in marrone e beige, ai volant sensuali. Dal metal, per chi non vuole passare inosservata, ai nodi che...

Costumi da bagno : tutte le tendenze dell’estate 2019 : Giallo e verde evidenziatoreTopshop& Other StoriesPerfect MomentBeach Bunny PoisLelloueMimì à la MerCaroline ConstasSolid & StripeH&MNodi e cintureLisa Marie FernandezHunza GEresPatboAlexandra MiroBianco, da sposa (ma non solo)HaightHeidi KleinManebìClara AEstas ZimmermannAnimalierElettra per Twinset U&BReina OlgaStella McCartneyGanniLeslie AmonLogo maniaGucciFendiMoschinoFilaBlumarineRiflessi metalliciOséreeBeth ...

Costumi da bagno - i boxer grafici sono il passe-partout per l'estate 2019 : Sebbene sino a qualche decennio i Costumi da bagno maschile fossero considerati alla pari di un'attrezzatura sportiva, che garantisse semplicemente la massima funzionalità al mare per praticare il nuoto o altre attività in spiaggia e in acqua, ormai anche questo capo d'abbigliamento è stato da tempo reinterpretato dai designer: i boxer in particolare, meno succinti degli slip e più versatili dei bermuda al ...