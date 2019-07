CorSport | il Napoli contatta l’agente di Pulgar

CorSport : il Napoli deposita in Lega il contratto di Manolas : Ancora un passo verso il tweet dell’ufficialità per Kostas Manolas. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha depositato in Lega il contratto di acquisto del greco. In questo momento il difensore si trova in vacanza a Naxos, dove è nato e risiede con la famiglia. Si gode l’ultimo scorcio di ferie prima di raggiungere i nuovi compagni di squadra a Dimaro. Il suo arrivo è previsto tra il 12 e il 13 luglio, dalla seconda settimana di ...

CorSport : Il Napoli non ha fretta di blindare Fabian Ruiz : Dopo una stagione esplosiva e un Mondiale che lo ha consacrato miglior giocatore del torneo, il valore di Fabian Ruiz è lievitato. Arrivato la stagione scorsa per 30 milioni di euro, oggi ne vale più del doppio e sono diversi i club ad essersi accorti di lui, mentre in Spagna si mangiano le mani per averlo lasciato andare. Lo spagnolo guadagna circa 1,9 milioni a stagione. Il contratto che lo lega al Napoli scade nel 2023. Il club lavorerà ...

CorSport : le manovre del Napoli per il centrocampo. Elmas o a Veretout : Il Napoli è in cerca di un centrocampista e la trattativa per accaparrarsene uno potrebbe entrare nel vivo già questa settimana, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta per Eljif Elmas del Fenerbahce. Il club di De Laurentiis, che lo segue da molto tempo, potrebbe decidere di investire circa 15 milioni nel 19enne macedone. Intanto il Napoli ha già incassato il sì di Veretout, che vuole trasferirsi nella nostra città, di cui è innamorato. Su di ...

CorSport : Tutte le novità della Kombat 2020 - la nuova maglia del Napoli : Kombat 2020. È la nuova maglia del Napoli per la prossima stagione. È stata ideata dal centro ricerca e sviluppo Kappa in collaborazione con il Napoli. Realizzata in tessuto tecnico dalla grafica camouflage grazie all’utilizzo di dots. Lo spiega il Corriere dello Sport. Il tessuto ultra leggero e le cuciture in nylon stretch danno alla maglia elasticità, traspirabilità e comfort. Il materiale con cui è realizzata è morbido e fresco e la Hydroway ...

CorSport : Il nuovo staff medico del Napoli a Dimaro e una preparazione alla Benitez : Con l’addio ad Alfonso De Nicola il nuovo responsabile dell’equipe medica del Napoli sarà Raffaele Canonico. Il medico dello sport dell’Università Campana Luigi Vanvitelli faceva già parte dello staff medico come fisiatra. Sarà affiancato da uno specialista in medicina fisica e riabilitazione, Enrico D’Andrea. Accanto a loro un nuovo arrivo dalla Primavera del Napoli, Gennaro De Luca. Si ritroveranno tutti a Dimaro, con l’intero staff del club. ...

CorSport : il Napoli pensa a Kieran Tierney per sostituire Mario Rui : Uno dei calciatori che il Napoli tiene d’occhio per rimpiazzare Mario Rui è, come scritto dal Daily Mail, Kieran Tierney , terzino sinistro del Celtic Glasgow. Il Corriere dello Sport racconta che già in inverno Ancelotti ne parlò con la società: gli piace moltissimo. Rientra anche alla perfezione nei parametri del Napoli: giovane e con ampi margini di crescita ma già con esperienza in Champiosn League. Tierney ha 22 anni, ancora da compiere, ...

CorSport : Il nuovo Napoli di Ancelotti punta ad essere competitivo per lo scudetto : Con Manolas il Napoli mette a segno un nuovo colpo importante per rafforzarsi in vista del prossimo campionato. Se dovesse arrivare anche James Rodriguez, scrive oggi il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbe sicuramente colmato almeno in parte il gap con i bianconeri. Come giocherà il Napoli della prossima stagione? Il quotidiano sportivo parte da una certezza, come vorrà Carlo Ancelotti. Se in difesa abbiamo la sicurezza di Meret, adesso ...

CorSport : Veretout è innamorato del progetto tecnico e di Napoli : Ancora qualche ora e le attenzioni del Napoli si concentreranno sul centrocampo. Il Corriere dello Sport lo scrive chiaramente. In queste settimane tutta l’attenzione di Giuntoli, Chiavelli e dello stesso Ancelotti è stata dedicata alle due grandi trattative in corso. I primi due sono stati alle prese con Raiola e la Roma per l’affare Manolas. Carlo ha tenuto i rapporti direttamente con James Rodriguez. Appena chiusi gli ultimi dettagli delle ...

CorSport : Quello della prossima stagione sarà il Napoli di Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Uno show a 360° che ha toccato tutti i itemi, dallo stadio alla nuova maglia, passando per il mercato. Addii e arrivi. Per adesso la sicurezza è quella dell’addio di Albiol e dell’arrivo di Di Lorenzo. Ma Manolas è praticamente alla porta e anche con James Rodriguez la trattativa è avanzata. Ma le parole più interessanti ...

Il CorSport dà i voti al mercato dei club - che puntano sulla difesa. Al Napoli 7 - 5 : Sul Corriere dello Sport la pagella delle manovre di mercato dei club. Partono tutti dalla difesa. L’obiettivo è rinforzare il muro, quello che il quotidiano chiama metaforicamente la “Linea Maginot”. Un aspetto, quello della linea difensiva, ormai importantissimo, a prescindere dall’allenatore: l’azione ormai parte da dietro, tanto che ogni difesa ha un regista aggiunto. Al primo posto, per il quotidiano, c’è la Juve: voto 8. ...

CorSport : nel mercato del Napoli torna la suggestione Castagne : Il Corriere dello Sport scrive che nel mercato del Napoli torna la suggestione Castagne. Il quasi 24enne difensore dell’Atalanta è considerato incedibile dalla squadra allenata da Gasperini. E’ da tempo che il Napoli lo cerca, sin da gennaio, ma non se ne è fatto niente e adesso il club bergamasco sembra ancora più intenzionato a trattenerlo. Lui stesso, qualche settimana fa, ha dichiarato di trovarsi benissimo a Bergamo e di stare ...

CorSport : Fabian Ruiz piaceva al Napoli prima ancora dell’arrivo di Re Carlo : Le manovre di avvicinamento del Napoli a Fabian Ruiz sono partite ben prima dell’arrivo di Ancelotti al club, scrive il Corriere dello Sport. Alla fine di maggio 2018, Giuntoli incontrò in un albergo romano i due agenti dello spagnolo. Il club azzurro era già interessato già al giovane Fabian. Bisognava ancora scegliere il tecnico, ma l’idea già piaceva. E piaceva anche a Davide Ancelotti che, a Siviglia, aveva avuto modo di vederlo giocare nel ...

CorSport : il Napoli si fida di Milik. Sarà lui il nostro centravanti : Ancelotti lo dichiarò ad aprile, quando il Napoli fu battuto in casa dall’Atalanta: “Il centravanti del Napoli dell’anno prossimo Sarà Milik”. Il Corriere dello Sport dedica oggi ad Arkadius un articolo in cui parla di certezze. Il ruolo di centravanti è suo, scrive. Finora, sul mercato del Napoli sono stati trattati soprattutto esterni e seconde punte. Arkadius ha 25 anni, è costato 33 milioni nel 2016, prima di rompersi due volte a undici mesi ...

CorSport : il Real ci prova - ma Napoli reputa Fabian incedibile : Napoli e Real Madrid trattano a oltranza per cercare di trovare una quadra all’affare James Rodriguez che è una priorità per De Laurentiis e soprattutto per il calciatore che vuole ritrovare Ancelotti. Nelle ultime ore As ha riportato voci secondo cui gli spagnoli avrebbero puntato Fanian Ruiz e sondato il terreno per inserire il centrocampista azzurro nella trattativa per James. Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere del ...