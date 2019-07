CorSera | Si lavora al contratto unico per i lavoratori del calcio «non giocante»

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il Corriere della Sera apre le porte ad una parte del mondo delche non è fatta di calciatori, ingaggi milionari, plusvalenze e aste, ma di comunitori. magazzinieri, centralinisti, guardiani che percepiscono stipendi molto al di sotto di quelli dei calciatori. Proprio di questi si parla in queste ore per dargli unspecifico. la Lega stima si tratti di non meno di 5 mila persone, e attualmente i loro rapporti di lavoro sono regolati complessivamente da almeno una decina di contratti diversi. La proposta della Lega avanzata qualche mese fa di creare, prima in Europa, unper tutto il personale del mondo del«non», ha avuto da prima qualche reticenza da parte di alcuni presidente, ma adesso c’è il via libera e si stanno svolgendo una serie di incontri con Cgil, Cisl e Uil. La trattativa è portata avanti dall’avvocato ...

