CorMezz | Il Real vuole 42 milioni per James | si fa solo se si vende

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ilha deciso,ree per questo fa uno sconto al Napoli, diventano 42subito quelli necessari per avere il campione colombiano, secondo il Corriere del Mezzogiorno. Ma la priorità resta quella dire prima di poter impegnare queste cifre. Il Napoli ha la «missione 140»: il tesoretto diche Cristiano Giuntoli darebbe alle casse del club se riuscisse a portare avanti tutte le operazioni alle condizioni del club di De Laurentiis. Giuntoli ha già aggiornato il valore della cassaforte con i 25circa derivanti dalle cessioni di Albiol al Villar(mancal’annuncio ufficiale) e Diawara alla Roma, altri 4dovrebbero arrivare a breve dal Parma per il cartellino di Sepe mentre si va verso il rinnovo del prestito per Grassi. L'articolo: Il42per, si fase sisembra ...

